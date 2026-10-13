OnePlus 16 ya es oficial con el chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 y una batería de 9.000 mAh

Guardar

La compañía china ha presentado el OnePlus 16, un 'smartphone' impulsado por el chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 y por una batería que alcanza los 9.000 mAh, frente a los 7.300 mAh de su predecesor, el OnePlus 15, que se lanzó en España.

OnePlus ha anunciado en China su nuevo teléfono móvil OnePlus 16, que se convierte en un 'smartphone' de alto rendimiento gracias al nuevo chip insignia de Qualcomm, y que incluye detalles pensados para los 'gamers', como un sistema de refrigeración llamado 'Glacier' cuya cámara de vapor mejora un 40 por ciento su rendimiento, según el fabricante.

PUBLICIDAD

Además del chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, que Qualcomm anució a finales de septiembre, uno de sus elementos principales es la batería, ya que pasa de los 7.300 mAh del OnePlus 15 a los 9.000 mAh, y admite carga de 100 W por cable y 50 W inalámbrica.

En este sentido, el OnePlus 16 cuenta con una batería que mantendrá al menos el 80 por ciento de su capacidad tras cinco años, y que con una carga de 37 minutos llega al 80 por ciento.

Además, llega con una pantalla OLED de 6,78 pulgadas con tasa de refresco de hasta 185 Hz en juegos y de 165 Hz en el uso diario, una cámara principal de 200 Mpx, una ultra gran angular de 50 Mpx y un teleobjetivo de 50 Mpx con zoom óptico 3x.

PUBLICIDAD

En línea con esto último, OnePlus señala que el modo de captura al estilo XPAN alcanza una relación de aspecto de 65:24, mientras que el teleobjetivo aumenta el tamaño de su sensor a 1/1,95 pulgadas, comparado al Isocell JN5 de 1/2,76 pulgadas de su predecesor. El frontal cuenta con una cámara de 50 Mpx.

Otro de los detalles de este teléfono móvil es su luz LED en la parte trasera, similar a HiLight de la familia Pixel 11 Pro, que en el caso de OnePlus se ilumina con llamadas, mensajes, notificaciones de pagos, momentos destacados en juegos y la música, aunque esta experiencia está solo disponible en el color Tomorrow's Starlight.

PUBLICIDAD

Asimismo, incluye ColorOS 17 basado en Android 17, sensor de huellas ultrasónico, certificación de resistencia al polvo y al agua IP66/68/69/69K y altavoces estéreo. Un teléfono móvil que llega en los colores Tomorrow's Startlight, Dark Forest y Mars Masterpiece, a un precio que parte de los 5.999 yuanes (800 euros al cambio), y que estará disponible en las variantes 12GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, 12GB + 512 GB, 16GB + 512 GB y 16 GB + 1TB.

Lanzado en China, no verá la luz ni en Europa ni en América del Norte tras la salida de la compañía de estas regiones, anunciada a principos de año y confirmada en verano, que afectó a parte del equipo de la marca en España.

PUBLICIDAD