Líderes de "Cucarachas" prometen seguir en las calles de Delhi pese a nuevas detenciones

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Nueva Delhi, 13 oct (EFE).- Los líderes del movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), conocidos como "Cucarachas", desafiaron las restricciones policiales sobre el histórico enclave de Jantar Mantar y aseguraron que seguirán intentando manifestarse allí hasta conseguir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, después de ser detenidos por acceder a la zona.

La Policía de Delhi retiró ayer a Jantar Mantar su condición de espacio oficialmente designado para manifestaciones, tras décadas como uno de los principales escenarios de protesta de la capital india, y estableció tres recintos alternativos. La orden no explica los motivos concretos de la exclusión del lugar.

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La decisión llegó en medio de una ola de movilizaciones contra una controvertida revisión del censo electoral que eliminó más de 130 millones de registros.

Los manifestantes exigen la dimisión de Kumar, mientras la oposición acusa a las autoridades electorales de favorecer al partido gobernante, unas acusaciones que la Comisión Electoral rechaza.

"No nos iremos hasta que Gyanesh Kumar renuncie. La protesta será en Jantar Mantar, la renuncia de Gyanesh Kumar será en Jantar Mantar. Hoy han venido 10 personas, mañana vendrán miles, pasado mañana vendrán 10.000 personas", dijo uno de los líderes del CJP, Ashutosh Ranka, desde un autobús policial.

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La cúpula del movimiento juvenil, a excepción de su fundador, Abhijeet Dipke, que no se encuentra en la capital, fue detenida esta mañana tras acceder al recinto, fuertemente custodiado desde el sábado, cuando miles de manifestantes fueron detenidos al intentar llegar a Jantar Mantar.

Entre los detenidos se encuentran los principales portavoces, Ashutosh Ranka y Saurav Das, y el responsable de organización del CJP, Ajinkya Shinde, además de otros integrantes del movimiento.

Dipke compartió un vídeo en el que se ve a Ranka y Das siendo retirados por las autoridades mientras portaban una bandera de la India, después de lograr superar las barreras de seguridad.

Las "Cucarachas" habían dado el lunes un ultimátum a las autoridades para que les concedieran, en un plazo de 24 horas, una fecha para convocar una nueva protesta pacífica en Jantar Mantar, y advirtieron de que anunciarían su propia convocatoria si no recibían respuesta.

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"Treinta minutos después de que acudimos a la Policía de Delhi para preguntar cuándo podríamos ir a Jantar Mantar, Jantar Mantar dejó de ser considerado un lugar de protesta", publicó Ranka en X tras el anuncio de las autoridades.

El movimiento juvenil protagonizó también las protestas de julio que precedieron a la dimisión del entonces ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, tras varios días de movilizaciones masivas. EFE