Más de 1.100 efectivos para la seguridad del Atleti-Manchester United hoy en Champions

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Madrid, 13 oct (EFE).- Más de 1.100 efectivos conformarán el dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido de Liga de Campeones que enfrentará al Atlético de Madrid y al Manchester United, este martes a partir de las 21:00 horas, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El partido ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte y se prevé la asistencia de 3.400 aficionados ingleses con entrada, informa este martes en un comunicado la Delegación del Gobierno.

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El operativo desplegado se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes y estará formado por agentes de la Policía Nacional, adscritos a las unidades de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información, Guías Caninos, Subsuelo y Brigada Móvil.

También participan en el dispositivo efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Municipal de Madrid, componentes de SAMUR-Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

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En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes. EFE