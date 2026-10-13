Los padres de Piqué, Montserrat y Joan, se desmarcan de la nueva batalla judicial entre su hijo y Shakira

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Fieles a la discreción que siempre les ha caracterizado en todo lo relativo a la vida privada de su hijo Gerard, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu han dado la callada por respuesta en su reaparición ante las cámaras tras el tenso reencuentro en los juzgados entre el exfubtolista y Shakira después de que la cantante haya solicitado a la Justicia una revisión del convenio regulador de la custodia de sus hijos para regular el régimen de visitas y que no tengan que ser siempre Milan (13) y Sasha (11) los que tengan que viajar de Miami a Barcelona cuando les corresponde pasar unos días de vacaciones con su padre.

Aunque el exjugador habría argumentado que la razón de que sean los pequeños los que se desplacen sería para mantener el arraigo y disfrutar también de su familia paterna y de su lugar de nacimiento, la artista ha reclamado ante el juez que el esfuerzo no debería ser tan solo de los menores, revelando que solo en el último año han hecho 14 vuelos transoceánicos con el desbarajuste que ello conlleva en su rutina habitual, sin que Piqué hubiese viajado en ninguna ocasión a Estados Unidos para ver a sus hijos.

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Una nueva batalla judicial entre Shakira y el exjugador 4 años después de su polémica separación de la que tanto Joan como Montserrat se han desmarcado ignorando las preguntas de la prensa sobre si creen que la Justicia le dará la razón a su hijo o si consideran que Gerard debería desplazarse de tanto en cuanto a Miami pensando en el bienestar de Milan y Sasha.

Con un rostro muy serio que refleja su preocupación ante este nuevo desencuentro de su hijo con la colombiana, tanto el padre como la madre de Piqué han dado la callada por respuesta a este delicado asunto sobre el que sin embargo sí se ha pronunciado su abogado Ramón Tamborero, que ha reconocido que están "muy satisfechos" a la espera de que el juez dice la resolución que corresponda a la reclamación judicial de Shakira.

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