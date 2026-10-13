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LGMG presenta soluciones de carga ultrarrápida y energía integrada para la electrificación de la minería.

PR Newswire

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ORDOS, China, 13 de octubre de 2026

La demostración en vivo destaca las tecnologías diseñadas para reducir la dependencia del diésel y mantener la productividad de la mina.

ORDOS, China, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- LGMG presentó equipos de minería eléctrica, carga ultrarrápida y gestión integrada de energía en su festival inaugural Global Mining Customer Service en Ordos, Mongolia Interior, celebrado del 9 al 11 de octubre. Asistieron más de 500 representantes de empresas mineras, organizaciones del sector, socios tecnológicos y medios de comunicación.

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En una mina en funcionamiento, los participantes pudieron observar camiones mineros eléctricos de LGMG, sistemas inteligentes de gestión de flotas, generación de energía solar, almacenamiento de energía e infraestructura de carga ultrarrápida trabajando conjuntamente en condiciones reales de minería.

La demostración ilustró el enfoque de LGMG para la electrificación de la minería, que va más allá de las máquinas individuales para abarcar la infraestructura energética de apoyo. Su sistema integrado de almacenamiento, carga y transporte solar combina la generación de electricidad renovable, el almacenamiento en baterías y la carga de clase megavatio. Una plataforma centralizada de gestión energética coordina la distribución de energía, las operaciones de carga y la gestión de la flota para optimizar la utilización de los equipos y la eficiencia de la producción.

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Un aspecto tecnológico destacado fue el camión minero eléctrico de carga ultrarrápida de LGMG, capaz de cargar su batería del 20 % al 90 % en 23 minutos en condiciones de prueba. LGMG también informó que su sistema de carga puede suministrar casi 800 kWh en 18 minutos en condiciones de funcionamiento extremas, con una potencia de carga máxima que alcanza aproximadamente los 3,6 MW.

El camión incorpora una arquitectura de carga rápida 3C, un paquete de baterías de alta densidad y gran capacidad, y un sistema de gestión térmica específico diseñado para temperaturas de -30 °C a 50 °C. La carga más rápida está diseñada para minimizar el tiempo de inactividad y ayudar a mantener la productividad de la flota.

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En minas remotas con capacidad de red limitada, la combinación de generación de energía renovable in situ, almacenamiento de energía y carga de alta capacidad puede reducir la dependencia de la electricidad generada con diésel. Los sistemas inteligentes de gestión minera de LGMG coordinan el funcionamiento de los equipos, los requisitos de carga y la energía disponible para mejorar la eficiencia energética y la utilización de los equipos.

LGMG también presentó una iniciativa mejorada de servicio al cliente global que abarca repuestos, mantenimiento, operaciones mineras inteligentes y remanufactura. Esta iniciativa está diseñada para respaldar la confiabilidad de los equipos y la transición de los clientes hacia flotas electrificadas y conectadas digitalmente.

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La empresa está ampliando su cartera de equipos eléctricos para la remoción de material superficial, la minería del carbón y terrenos difíciles, al tiempo que desarrolla soluciones para emplazamientos de gran altitud y temperaturas extremas.

En conjunto, estas tecnologías pretenden hacer más práctica la electrificación de la minería a gran escala, al tiempo que reducen los costes operativos y las emisiones sin comprometer la productividad.

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FUENTE LGMG