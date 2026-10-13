Al menos dos muertos y diez heridos en bombardeos rusos contra Járkov (Ucrania), cerca de la frontera con Rusia

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Al menos dos personas han muerto y otras diez han resultado heridas en ataques rusos durante la noche del lunes contra la ciudad ucraniana de Járkov, donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate ante el temor de que "haya otra persona atrapada" bajo los escombros.

"Se ha encontrado un cuerpo bajo los escombros de una casa en el distrito de Jolodnohirsk; continúa la operación de búsqueda y rescate", ha afirmado en redes en las primeras horas del martes el alcalde de Járkov, Igor Terejov.

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Poco después, ha agregado que "se ha hallado otro cuerpo bajo los escombros del mismo edificio y existe la posibilidad de que haya otra persona atrapada debajo". "Además de los dos fallecidos, se sabe que diez personas resultaron heridas en el bombardeo vespertino", ha indicado.

El ataque ha alcanzado "zonas residenciales e infraestructura civil" de los distritos de Jolodnohirski y Shevchenkivski, ha informado también en redes el Servicio de Emergencias estatal, que ha alertado de que "uno de los misiles impactó en un edificio residencial de cuatro plantas, destruyendo completamente la entrada".

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"Es posible que haya personas atrapadas bajo los escombros", ha apuntado el órgano, manifestando que "continúan las labores de extinción de incendios y rescate de emergencia", mientras prestan servicio "unidades del Servicio Estatal de Emergencias, especialistas en desactivación de explosivos, equipos cinológicos, agentes de la Policía Nacional, personal médico, voluntarios y servicios municipales".