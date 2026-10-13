JPMorgan gana 20,3 % más hasta septiembre, pese a menor beneficio trimestral del esperado

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Nueva York, 13 oct (EFE).- JPMorgan Chase informó este martes de que obtuvo un beneficio neto de 52.954 millones de dólares entre enero y septiembre de este año, un 20,3 % más que en el mismo periodo del año anterior, aunque en el tercer trimestre tanto las ganancias como los ingresos del banco, el más grande de Estados Unidos, se situaron por debajo de las estimaciones del mercado.

Los resultados publicados este martes por JP Morgan Chase recogen que, en el periodo comprendido entre julio y septiembre, el beneficio neto alcanzó los 15.305 millones de dólares, un 6,3 % más que en el mismo periodo de 2025.

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Esto representa un beneficio por acción de 5,57 dólares en el tercer trimestre, una cifra que se sitúa por debajo de los alrededor de 5,9 dólares que esperaban los analistas, incumpliendo las previsiones del mercado, algo poco habitual en los últimos trimestres.

La compañía explica que esto se debe en parte a una pérdida neta por importe de 658 millones de dólares en valores de inversión, que restó 0,18 dólares al beneficio por acción.

En esta misma línea, los ingresos del banco en el tercer trimestre, el más seguido por Wall Street, aumentaron un 8,1 % interanual, hasta los 50.170 millones de dólares, pero por debajo de los 51.230 millones de dólares previstos por los analistas, que destacan la caída del 4 % que registraron los ingresos del mercado de renta fija.

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El presidente y consejero delegado de la entidad, Jamie Dimon, destacó en un comunicado la resiliencia de la economía estadounidense, "respaldada por la inversión empresarial y el consumo", aunque advirtió de riesgos como "las tensiones geopolíticas, la persistencia de la inflación, los elevados déficits fiscales y los altos precios de los activos".

Dimon señaló que la actividad en los mercados financieros y la banca de inversión se moderó durante el trimestre, y que el banco redujo la recompra de sus propias acciones para "priorizar la inversión" en el negocio y el apoyo a sus clientes.

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Por divisiones, los ingresos del negocio de mercados financieros crecieron un 15 % interanual en el tercer trimestre, mientras que las comisiones de banca de inversión aumentaron un 14 %.

En el negocio crediticio, JPMorgan destinó 2.740 millones de dólares a provisiones para posibles pérdidas por préstamos en el tercer trimestre. Las pérdidas netas por créditos incobrables descendieron a 2.200 millones de dólares, su nivel más bajo en cinco trimestres. EFE

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