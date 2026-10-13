FundéuRAE: “transcurre” el tiempo, no una persona

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Madrid, 13 oct (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que el verbo “transcurrir” no tiene el valor de ‘estar en un lugar o una situación durante un tiempo’ y no es adecuado que vaya con un sujeto de persona.

En los medios de comunicación se pueden encontrar en ocasiones frases como “El tenista transcurre sus días libres en compañía de amigos y familiares”, “Con esta actividad, el presidente transcurrió las horas previas a la celebración” o “Cuenta qué edad tiene y cómo transcurre sus días”.

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Tal como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”, “transcurrir” significa, dicho de periodo de tiempo, ‘pasar o correr’ y, dicho de un hecho o acontecimiento, ‘llevarse a cabo o tener lugar’, y se construye con un sujeto que designa el periodo de tiempo que pasa (“Transcurrieron varios días sin noticias”) o el evento que se desarrolla (“La jornada transcurrió con tranquilidad”).

Por tanto no resulta adecuado atribuirle un sujeto de persona, lo cual sí es posible con “pasar”. Aparte de este último verbo y en función del contexto, caben alternativas como “disfrutar” o “vivir”.

De este modo, en las frases anteriores habría sido más adecuado escribir “El tenista disfruta de sus días libres en compañía de amigos y familiares”, “Con esta actividad, el presidente pasó las horas previas a la celebración” y “Cuenta qué edad tiene y cómo pasa sus días”. En el último ejemplo, también sería posible considerar que “sus días” es el sujeto, pero en tal caso el verbo iría en plural: “Cuenta qué edad tiene y cómo transcurren sus días”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE