Erdogan confirma su apoyo a Arabia Saudí ante ataques hutíes, sin anunciar envío de tropas

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Estambul, 13 oct (EFE).- El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, confirmó este martes su apoyo a Arabia Saudí ante los ataques de la milicia hutí de Yemen, pero sin anunciar el envío de tropas, como sí ha hecho Pakistán, el tercer país firmante de un pacto defensivo que fue activado la semana pasada.

En una charla telefónica con Mohamed bin Salman, el príncipe heredero saudí, Erdogan "condenó enérgicamente los ataques hutíes contra territorio saudí y expresó su tristeza y sus condolencias por los fallecidos", informa la Presidencia turca en X.

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Los insurgentes han lanzado operaciones militares en los últimos días contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, que anunció su cierre temporal hasta el próximo sábado después de que al menos 17 personas murieran y alrededor de 300 resultaran heridas en ataques entre el viernes y el domingo

Erdogan aseguró al príncipe el "apoyo" de Turquía y expresó su convicción de que Arabia Saudí "superaría esta prueba", agrega el breve comunicado, sin detallar acciones concretas.

Arabia Saudí, Turquía y Pakistán acordaron hace una semana adoptar medidas para desplegar tropas en Arabia Saudí, en cumplimiento del pacto de defensa conjunto firmado por los tres en la Meca el pasado agosto.

Mientras que Pakistán anunció el pasado jueves el envío de cientos de militares a Arabia Saudí, el Gobierno turco negó ese mismo día que tuviera previsto intervenir militarmente contra los hutíes en Yemen.

Erdogan subrayó ayer que aún se está trabajando para que el Parlamento ratifique el Acuerdo de Defensa.

La oposición turca ha insistido en que es ilegal enviar tropas al extranjero sin el visto bueno del Parlamento y ha denunciado que aún no se conoce el texto completo del pacto firmado. EFE