El chavismo marcha por la paz y la oposición por la liberación de los presos políticos

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Caracas, 13 oct (EFE).- El chavismo marchará este martes por la paz de Venezuela, mientras que ONG y sindicatos opositores lo harán por la liberación de los presos políticos y el aumento del salario, concentraciones que partirán desde el oeste de Caracas, pero tendrán puntos de llegada distintos.

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) informó de que el punto de llegada de su marcha es el Parlamento, controlado por el chavismo y liderado por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

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Por su parte, la ONG Alianza Por La Libertad De Los Presos Políticos convocó su concentración hacia Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, adonde también marcharán grupos de sindicalistas para exigir el aumento del salario mínimo, actualmente en menos de un dólar al mes según el tipo de cambio oficial.

En los últimos meses, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación en Caracas, se han intensificado las manifestaciones en Venezuela, especialmente en la capital y para exigir la liberación de presos políticos y el aumento de salarios.

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En los últimos años el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que actualmente suman 240 dólares, depositados en bolívares a la tasa del Banco Central de Venezuela.

Una familia en Venezuela de cinco personas necesitó en agosto 755,36 dólares solo para gastos en alimentación, según cálculos difundidos en septiembre por el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) de la Federación de Maestros.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, contabiliza 322 detenidos en el país, de los cuales 31 son extranjeros o tienen doble nacionalidad, según un boletín publicado el pasado viernes con fecha de corte hasta el 5 de octubre.

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El Gobierno de Venezuela niega que en el país haya presos políticos y asegura que son personas que fueron detenidas por cometer delitos, una afirmación que rechazan varias organizaciones no gubernamentales y partidos políticos opositores. EFE