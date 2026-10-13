Colombia y Perú, nuevos miembros de la Federación Internacional de Pádel

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Madrid, 13 oct (EFE).- Colombia y Perú son dos de las quince federaciones que han pasado a ser nuevos miembros de la Federación Internacional de Pádel (FIP), que eleva su número de afiliados a 115 países.

La entrada de Colombia y Perú se formalizó durante la reunión de la 36ª Asamblea de la FIP celebrada en la sede del Comité Olímpico Español (COE) en Madrid.

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Junto a los dos países sudamericanos, son nuevos afiliados Afganistán, Angola, Bahamas, Barbados, Bielorrusia, Libia, Mauricio, Namibia, Singapur, Sri Lanka, Tanzania, Uzbekistán y Zambia, informa la FIP en un comunicado.

La reunión en Madrid sirvió para conmemorar el 35 aniversario de la fundación de la FIP en la capital española y con este motivo, se firmó un acta constitutiva simbólica por parte de sus federaciones fundadoras, España, Argentina y Uruguay, junto con México, cuna del pádel.

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El presidente del COE, Alejandro Blanco, se mostró convencido de que el pádel será deporte olímpico en un futuro porque cuenta con "argumentos sólidos" en cuanto a participación, alcance internacional e impacto en la sociedad, por lo que presagió que "lo mejor está por llegar".

"Lo digo desde hace mucho tiempo: el pádel tiene un papel importante que desempeñar en el futuro del deporte y no entendería el futuro del movimiento olímpico sin que formase parte de él. Lo mejor está por llegar", subrayó Blanco en su intervención en el foro.

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La incorporación del pádel al programa de los Juegos de verano es una de las prioridades de la federación internacional.

El presidente de la FIP, el italiano Luigi Carraro, destacó el empeño por alcanzar este meta, por lo que puso en valor la presencia de este deporte en grandes citas continentales, como los Juegos Europeos de 2023 y los Juegos Suramericanos, Mediterráneos y Asiáticos celebrados este año.

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El dirigente italiano valoró "la visión compartida y el espíritu de cooperación" que caracterizan a la comunidad mundial del pádel. EFE