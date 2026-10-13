Cindy Hook deja de ser directora ejecutiva de los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 cuando termine su contrato

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La directora ejecutiva del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Brisbane 2032, Cindy Hook, confirmó este martes que dimitirá de su cargo cuando expire su contrato de cuatro años, con el objetivo de garantizar una transición fluida de su cargo.

"Durante los últimos cuatro años, he logrado todo lo que esperábamos y he vivido muchas experiencias increíbles por el camino. Sé que Brisbane 2032 organizará unos Juegos de los que todos los australianos se sentirán orgullosos, y tengo plena confianza en que el equipo continuará lo que hemos iniciado con un nuevo líder", expresó este lunes por la noche Hook en el comunicado.

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Asimismo, la directora ejecutiva se mostró "orgullosa" de haber construido este proyecto desde cero, establecer la Visión de los Juegos y el Plan de los Juegos, diseñar y ejecutar "una estrategia clara", crear la narrativa de la marca, así como lanzar "emblemas increíbles" y fomentar el impulso inicial del mercado", expresó Hook en el comunicado. "Las bases para el éxito han quedado bien asentadas. Este es el momento adecuado para ceder el relevo a un nuevo director ejecutivo para la siguiente fase", añadió Hook.

Por ello, sabe que Brisbane 2032, que se convertirá en la tercera ciudad australiana en acoger unos Juegos Olímpicos de verano, tras Melbourne en 1956 y Sídney en 2000, organizará unos Juegos de los que todos los australianos se sentirán "orgullosos". "Tengo plena confianza en que el equipo continuará lo que hemos iniciado con un nuevo líder", concluyó Hook.

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Por su parte, el presidente de Brisbane 2032, Andrew Liveris, destacó a Hook como una líder "líder excepcional cuya pasión, empuje e intelecto estratégico han preparado a Brisbane 2032 "para el éxito". Cindy comenzó cuando el comité organizador era una incipiente 'startup' y ha transformado a Brisbane 2032 en una organización próspera", subrayó.

"Su enfoque en los valores, la excelencia organizacional y los estrictos procesos financieros y de gobernanza están incorporados en todo un equipo de alto nivel que ella reclutó, y le agradezco sus grandes aportes", resaltó Liveris.

Además, el presidente del Comité Olímpico Australiano (AOC), Ian Chesterman, reconoció que Hook ha sido "una socia valiosa y solidaria" para el propio comité. "Ha entendido la importancia de ofrecer no sólo unos Juegos exitosos, sino también un legado duradero", sentenció. Aun así, la junta directiva tiene previsto anunciar quién sustituirá a Hook en los próximos meses.

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