13/10/2026 Carmen Borrego, pendiente de la salud de su marido tras el desmayo que sufrió en la boda de Sandra Barneda. El marido de Carmen Borrego ha acudido este martes a la Fundación Jiménez Díaz para someterse a una revisión médica después del susto que protagonizó el pasado sábado durante la boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel, celebrada en Candeleda (Ávila). El empresario tuvo que recibir asistencia médica durante la celebración tras sufrir un desvanecimiento que preocupó especialmente a su mujer. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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El marido de Carmen Borrego ha acudido este martes a la Fundación Jiménez Díaz para someterse a una revisión médica después del susto que protagonizó el pasado sábado durante la boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel, celebrada en Candeleda (Ávila). El empresario tuvo que recibir asistencia médica durante la celebración tras sufrir un desvanecimiento que preocupó especialmente a su mujer.

A su llegada al centro hospitalario, José Carlos Bernal se ha mostrado tranquilo y ha querido transmitir un mensaje de calma sobre su estado de salud. "Muy bien. Gracias a Dios, todo bien", ha asegurado ante las cámaras, insistiendo en que "no hay problema". El matrimonio ha llegado acompañado de su hijo José María Almoguera, que ha sido el encargado de llevarlos en coche hasta el hospital.

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Por su parte, Carmen Borrego ha reconocido el susto que vivió al ver a su marido indispuesto durante el enlace. Preguntada por cómo había vivido el incidente, la colaboradora ha respondido: "Ya lo puedes imaginar", dejando entrever la preocupación que sintió en esos momentos.

El episodio tuvo lugar durante el enlace de la presentadora de 'La isla de las tentaciones' con la exbailarina neerlandesa, una celebración que reunió a familiares y amigos de la pareja. Según se contó posteriormente en el programa 'Fiesta', José Carlos sufrió un golpe de calor que le provocó el desmayo y tuvo que ser atendido en el lugar por los servicios médicos. La rápida intervención permitió estabilizarlo y, en las horas posteriores, el propio empresario restó importancia a lo ocurrido.'

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