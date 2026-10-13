Bahia Principe reestructura su oferta de eventos y bodas en cuatro países para impulsar el segmento de grandes grupos

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La cadena Bahia Principe Hotels & Resorts, integrada en la joint venture formada por el Grupo Piñero y Hyatt, ha anunciado el rebranding y la reestructuración operativa de su división especializada 'Bahia Principe Weddings', un segmento estratégico disponible en 21 de sus establecimientos situados en República Dominicana, México, Jamaica y España (Tenerife), según ha informado la compañía en un comunicado.

La actualización comercial de esta línea de negocio se articula bajo la estrategia 'A New Horizon Together' e incorpora una nueva cartera de productos adaptada tanto a los hoteles de su división de adultos (Bahia Principe Escape) como a la de familias y grupos multigeneracionales (Bahia Principe Explore).

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La iniciativa busca captar un mayor volumen de gasto medio por cliente mediante la comercialización de estancias vacacionales completas vinculadas a eventos.

En el mercado del Caribe y Latinoamérica, la hotelera ha estructurado su oferta comercial en cinco niveles escalables de contratación (Blissful, Joyful, Delightful, Beautiful y Wonderful), que abarcan desde celebraciones íntimas hasta eventos de hasta 40 invitados con servicios integrados de restauración, barras libres y alojamiento de cortesía.

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Asimismo, la firma ha introducido la línea Sundara, orientada específicamente al segmento de bodas tradicionales del sur de Asia en sus complejos de Riviera Maya y Punta Cana.

Por su parte, la operativa para el mercado europeo, centralizada en sus activos de Tenerife, se ha reconfigurado mediante los programas Essence, Unique y un formato de diseño a medida según la capacidad contratada.

Con esta reestructuración comercial, la marca -que opera 22 complejos vacacionales de tipo todo incluido en su cartera global- busca consolidar su cuota de mercado en el segmento de turismo de eventos y romance, apoyándose en la red de distribución internacional del grupo Hyatt y en la trayectoria de 50 años del Grupo Piñero.

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