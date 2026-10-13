Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 oct (10.00 GMT)

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Madrid, 13 oct (EFE).-

Kiev.- Rusia ha atacado con un dron un bloque de gran altura en la ciudad de Kiev y ha dejado al menos dos fallecidos según ha informado el presidente de Ucrania en su cuenta X, Volodímir Zelenski.

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Járkov (Ucrania).- Tres personas murieron la pasada noche en la ciudad de Járkov del noreste de Ucrania a consecuencia de un ataque ruso que alcanzó el edificio residencial en el que se encontraban, según ha informado el alcalde, Igor Terejov.

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Multan (Pakistán).- Al menos cuatro personas murieron y más de 50 resultaron heridas en la madrugada de este martes cuando los 14 vagones del tren Rehman Baba Express descarrilaron en el distrito de Multan, en el este de Pakistán, informaron los servicios de rescate.

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Ceuta (España).- Varios grupos de ciudadanos ya aguardan a las puertas del Ayuntamiento de Ceuta la llegada de los reyes, prevista para las 12:30 horas de esta mañana, con la intención de estar lo más cerca posible de Felipe VI y Letizia.

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Bruselas.- El presidente de Andalucía y vicepresidente del Comité de las Regiones, Juanma Moreno Bonilla comparecerá ante los medios de comunicación junto a la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tütö, y el presidente de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, Johan van Overtveldt, entre otros, en una rueda de prensa en torno al Marco Financiero Plurianual.

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Bruselas.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, atiende a los medios en el marco de su participación en la semana de las regiones y ciudades del CdR.

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Bali (Indonesia).- Las estaciones de servicio de Bali registran largas colas debido a la escasez de combustible en esta turística isla indonesia.

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Seúl.-El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, ha cerrado este martes con una caída del 5,46 % lastrado por las compañías tecnológicas después de las pérdidas registradas en la víspera en el mercado estadounidense, mientras continúan las tensiones en Oriente Medio.

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Seúl.- El Galaxy Robot Park de Seúl acogió este martes eventos con robots humanoides, a los que asistió el presidente de la empresa de tecnología del entretenimiento e IA Galaxy Corporation, Yong-ho Choi.

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Chiba (Japón).- La feria japonesa de electrónica CEATEC, una de las mayores del mundo, arrancó este martes y transcurrirá hasta el viernes centrada en inteligencia artificial (IA) y la movilidad de última generación, entre otras.

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Chiba (Japón), 13 oct (EFE/EPA).- Arranca el Japan Mobility Show, una edición del salón del motor de Tokio en versión reducida y centrada en hacer contactos y en la negociación de acuerdos, que se extenderá hasta el próximo viernes.

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La Habana.- En una Cuba en continua crisis y donde todo cuesta el doble de esfuerzo, hacer cine de calidad de forma "sostenible" es una cuestión de "paciencia activa”, asegura el productor Inti Herrera, cofundador de i4films, entre las compañías independientes de mayor peso en la producción audiovisual de la isla.

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París.- La aerolínea Aeroméxico anunció que, a partir del 14 de abril de 2027, estrenará la ruta directa entre París y Guadalajara, con tres vuelos y más de 1.500 plazas por semana hacia capital del Estado mexicano de Jalisco, con la que quieren atraer más turistas europeos a esta región que destaca por ser cuna del tequila y el mariachi.

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Madrid.- Jose Mourinho regresa con el Real Madrid al Olímpico de Roma para enfrentarse el miércoles al equipo con el que conquistó la primera Liga Conferencia de la historia en 2022, ahora al frente de un conjunto blanco que quiere sumar su segunda victoria en la máxima competición europea.

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alm/EFE

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