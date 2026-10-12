Una ONG eleva a 72 los muertos en un bombardeo en la frontera entre Sudán y Egipo y señala a El Cairo

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Al menos 72 mineros han muerto en una zona minera del norte de Sudán, cerca de la frontera con Egipto, tras un bombardeo ejecutado por "aviones de guerra egipcios", según ha denunciado la ONG Emergency Lawyers.

"Aviones de guerra egipcios han atacado a mineros civiles en la zona de Wadi Norte, dentro del territorio sudanés, causando la muerte de 72 civiles", ha denunciado en redes sociales la organización, que cita información preliminar.

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Al hilo, Emergency Lawyers ha condenado los citados bombardeos, subrayando que "violan la soberanía de Sudán y el derecho a la vida". Por ello, la ONG ha exigido el cese de los ataques, una investigación independiente y que los responsables rindan cuentas".

El ataque, sobre el que por ahora no se han manifestado las autoridades de ninguno de los dos países, ha provocado una serie de balances con diferentes cifras. Entre ellos, la ONG Red de Médicos de Sudán ha apuntado a trece mineros muertos y decenas más heridos, si bien ha previsto que el número de víctimas "se incrementará debido a la gravedad de algunas heridas y a la dificultar para obtener atención sanitaria y servicios esenciales".

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Asimismo, otro grupo, Defensa de Víctimas de Darfur, ha elevado los muertos a 200 y los heridos a 120, cifras que no han podido ser corroboradas de manera independiente.

En concreto han sido bombardeados lugares frecuentados por trabajadores de la minería artesanal y puntos de recogida de minerales extraídos de los pozos, zonas habituales de gran concentración de personas, lo que explica el elevado número de víctimas.

Trabajadores y fuentes locales han explicado que el incidente ocurrió en el conocido como Triángulo Fronterizo o Triángulo de Halaib, una zona reclamada tanto por Sudán como por Egipto en la que algunos mineros han recibido avisos para que salieran del lugar.

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Egipto controla formalmente la zona desde 1993 y en 2000 se retiraron las últimas fuerzas sudanesas, lo que ha desatado las especulaciones sobre la posible implicación de Egipto en el ataque contra los mineros.

La Red de Médicos de Sudán pide la intervención urgente de las autoridades para atender a los heridos y una investigación transparente sobre lo ocurrido para esclarecer las circunstancias y responsabilidades de este incidente.

Asimismo, solicita medidas para proteger a los civiles y en particular a los mineros en las zonas fronterizas para evitar que se repitan este tipo de acciones.