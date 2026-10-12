Un nuevo derrame de petróleo se registra en un río de la zona costera de Ecuador

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Quito, 12 oct (EFE).- Un derrame de petróleo se registró este lunes en el río Cupa, en la provincia costera de Esmeraldas, norte de Ecuador, lo que llevó a las autoridades a suspender temporalmente el suministro de agua potable desde una planta de tratamiento, según informó el municipio de Esmeraldas en un comunicado.

En la declaración, la empresa pública de agua potable de Esmeraldas detalló que la suspensión de la captación y distribución de agua desde la planta de San Mateo se adoptó como medida preventiva para proteger la salud de la población y garantizar la calidad del agua.

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La empresa estatal Petroecuador señaló que el derrame se produjo por una fuga de crudo en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) a la altura del municipio de Quinindé y aseguró que ya fue controlada, aunque sus causas continúan bajo investigación.

Por su parte, la empresa municipal de agua potable del municipio de Quinindé, en la misma provincia, alertó de la presencia de una "cantidad considerable de hidrocarburos" en el río Cupa, que desemboca en la fuente hídrica de la que se capta el agua para abastecer a la población de la parroquia de Viche.

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El SOTE es, junto con el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), una de las dos principales infraestructuras de transporte de petróleo de Ecuador. EFE