Un incendio destruye el mercado cubierto más antiguo de París

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París, 12 oct (EFE).- Un incendio destruyó en la madrugada de este lunes el mercado cubierto de los Enfants Rouges (Niños Rojos), el más antiguo de París, y provocó el colapso parcial de su estructura metálica, aunque las llamas quedaron bajo control y no se registraron heridos, informaron las autoridades.

"El mercado ha quedado completamente destruido; no queda nada de la zona cubierta", declaró el teniente coronel de los bomberos Pierre de Bouvier a periodistas en el lugar, según el diario Le Parisien.

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El fuego se declaró durante la madrugada en el mercado, situado en el distrito III de la capital francesa y los bomberos recibieron el aviso a las 4.15 horas (2.15 GMT), según un portavoz del cuerpo.

La estructura metálica del recinto se derrumbó parcialmente hacia el interior, añadió, y aseguró que los equipos de emergencia habían logrado contener las llamas dentro del mercado.

El alcalde de París Centro, Ariel Weil, afirmó que se había evitado que el incendio, cuyo origen se desconoce aún, se propagara a los inmuebles cercanos.

Fundado en 1615, durante el reinado de Luis XIII, el mercado de los Enfants Rouges es el mercado de alimentación cubierto más antiguo de París y está protegido como monumento histórico desde 1982.

Su nombre hace referencia a los niños huérfanos acogidos en un hospital cercano fundado en el siglo XVI, cuyos uniformes rojos dieron origen a la denominación del lugar. EFE

(foto)