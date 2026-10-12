Sonia Bermúdez: "Espero un partido duro y completamente diferente ante Estados Unidos"

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La seleccionadora española femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ha asegurado que espera un partido "duro" frente a Estados Unidos y "completamente diferente" al del sábado en Washington, en el que las actuales campeonas del mundo consiguieron imponerse (0-2), y ha confirmado que Alexia Putellas jugará su encuentro número 150 con la camiseta de España.

"Queremos probarnos con las mejores selecciones, con diferentes perfiles; hemos jugado con selecciones europeas, queremos jugar con todo tipo de estilos. Estos dos partidos van a ser muy duros, el de mañana va a ser completamente diferente al que jugamos. Son partidos muy importantes y, aunque queda otra ventana de amistosos con otros rivales diferentes, queda mucho -para pensar en el Mundial-", declaró en la rueda de prensa previa al choque.

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Además, explicó que deben pensar "en el día a día" antes que en la cita mundialista, y aseguró que intentarán aprovechar el duelo para probar cosas nuevas. "Sí que teníamos muy claro que queríamos jugar con diferentes estilos para probar diferentes estructuras, diferentes jugadoras, para cuando llegue ese momento", subrayó.

Sobre las palabras de la seleccionadora estadounidense Emma Hayes, que tras el encuentro en Washington aseguró que estaban más cerca que hace tiempo de España, Bermúdez destacó el carácter de las norteamericanas. "Los partidos se ganan por pequeños detalles. Valorando el encuentro, no me iría tres años atrás, sino al partido del otro día. Pudimos estar mucho mejor, pero tuvimos posesión de balón; oí que tuvieron ocasiones de gol, y nosotras también. A los golpes, los dos equipos generamos muchísimas ocasiones de gol. Viendo el partido repetido, me di cuenta de que las ocasiones que nos generan eran por fallos nuestros, e intentaremos corregirlas de cara al partido de mañana", avisó.

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"Lo que manda es la eficacia en los últimos metros y ahí está la diferencia. De hace tres años a aquí, España ha evolucionado mucho a nivel físico, que cuando yo jugaba era el hándicap que teníamos. Las futbolistas, ahora mismo, viven por y para el fútbol, tienen mentalidad competitiva. Tenemos que seguir trabajando mucho para que las nuevas generaciones sean capaces de mantener ese nivel", apuntó.

Por otra parte, aseguró que para ninguna de los dos combinados "hay partidos amistosos". "Venimos a ganar. Más allá de que vengan algunas jugadoras más asiduamente, queremos probar futbolistas diferentes, diferentes estructuras... Claro que queremos ganar, somos países muy competitivos que queremos ganar todos los encuentros. Se le da el valor que se le tiene que dar y nosotros saldremos a ganar. Espero un partido mucho más duro, intentaremos frenar sus transiciones. Nosotras queremos sacar conclusiones de diferentes estructuras, posiciones, de probar jugadoras... Más allá del resultados, valoraremos otras cosas", expresó.

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Por último, confirmó que Alexia Putellas está en buenas condiciones físicas y que jugará este martes. "Están todas bien, en perfectas condiciones. Mañana Alexia hace 150 partidos; ya veremos si de inicio o después, pero va a hacer 150 partidos sí o sí. Es un dato único y muy difícil de conseguir, sería la primera jugadora de España que consigue esta cifra", indicó.

"Todos sabemos quién es Alexia, un referente tanto dentro como fuera del campo. Es una inspiración para las generaciones recientes y las generaciones del futuro. Tendremos la suerte de verla mañana en esos 150 partidos, y ojalá sean muchos más. Hará todos los que ella considere. Nos queda mucha Alexia para rato. Ojalá podamos brindar esos 150 partidos con una victoria", concluyó.

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