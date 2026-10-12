El Gobierno surcoreano anuncia el final de las exenciones al servicio militar a deportistas y artistas

Guardar

La Administración de Personal Militar (APM) de Coresa del Sur ha anunciado este lunes una extinción paulatina de las exenciones del servicio militar a las que se acogían deportistas o artistas ante la polémica destacada por casos como los del grupo de K-Pop BTS.

El debate se ha exacerbado después de que varios futbolistas celebraran la exención del servicio militar tras la victoria de la selección surcoreana en los Juegos Asiáticos, un gesto muy criticado por los hombres de entre 18 y 35 años que tienen que hacer obligatoriamente entre 18 y 22 meses de servicio militar, dependiendo del arma.

PUBLICIDAD

"Lamento profundamente lo sucedido. Me tomo en serio la sensación de pérdida que sienten los jóvenes que cumplen sus obligaciones militares y los llamamientos públicos a modificar el sistema", ha apuntado la comisaria de la APM, Hong So Young.

Hong ha explicado en una comparecencia parlamentaria que su organismo se alinea así con el Ministerio de Defensa con una propuesta que se está ultimando y que será presentada próximamente, según recoge el diario 'Korea Times'.

En una primera fase solo se eximirá a deportistas que hayan ganado competiciones internacionales y reducirá de tres a una las exenciones por cada competición de artes tradicionales nacionales que se celebren.

La responsable de la APM ha advertido de que la reforma "llevará tiempo". Está previsto que se concluya un estudio completo a finales de noviembre que abordarán con los ministerios y organismos pertinentes.

"No podemos abolir el sistema de la noche a la mañana. Asumo la responsabilidad de implantar cambios razonables ya el año próximo, pero será difícil terminar el plan este año", ha argumentado.