El Niño expone económicamente a un tercio de los estados de México

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Ciudad de México, 12 oct (EFE).- Solo 11 de los 32 estados mexicanos presentan una baja exposición económica al fenómeno de El Niño, mientras 10 afrontan los mayores riesgos para actividades como el turismo, la agricultura y la industria, incluida la automotriz, según un informe divulgado este lunes por S&P Global Ratings.

La calificadora advirtió que la intensificación del fenómeno climático podría provocar pérdidas de producción, afectaciones al empleo y mayores presiones sobre las finanzas públicas regionales, debido a las alteraciones en las lluvias y la disponibilidad de agua.

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Según su análisis, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán presentan una alta exposición económica, al concentrar más del 34 % de su producto interior bruto (PIB) en actividades sensibles a los fenómenos climáticos.

Otros 11 estados tienen una exposición moderada, mientras Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco registran una vulnerabilidad económica baja.

Sin embargo, esta clasificación no significa que los últimos estén libres de afectaciones.

La industria automotriz, también amenazada Entre los ejemplos destaca la industria automotriz, una de las principales actividades manufactureras y exportadoras de México, que podría enfrentar problemas por la escasez de agua en regiones donde se concentran importantes plantas de producción.

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S&P identificó riesgos para Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, donde la manufactura vinculada al automóvil representa, en promedio, el 27 % de la economía estatal y alrededor del 13 % del empleo local.

Aunque cinco de estos estados figuran entre las de baja exposición económica general, su dependencia de procesos industriales intensivos en agua las mantiene vulnerables a posibles sequías.

La calificadora también señaló riesgos para la agricultura, el turismo y la industria alimentaria, actividades que, en conjunto con otros sectores sensibles analizados, concentran aproximadamente una cuarta parte del empleo nacional.

El informe aparece después de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) advirtiera de una probabilidad superior al 83 % de que El Niño alcance una intensidad fuerte o muy fuerte entre enero y marzo de 2027.

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S&P consideró que el impacto económico potencial para todo México sería moderado frente a otros mercados emergentes, aunque alertó de posibles presiones presupuestarias para los gobiernos estatales por mayores gastos de emergencia y menores ingresos derivados de una desaceleración económica. EFE