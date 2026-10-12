Salvador Sobral, "orgulloso" de las protestas por la vivienda y preocupado ante la ultraderecha

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Lisboa, 12 oct (EFE).- El cantante portugués Salvador Sobral (Lisboa, 1989) afirma en una entrevista a EFE que está "orgulloso" de las movilizaciones por la vivienda que ha podido ver como residente en Barcelona, al tiempo que se muestra preocupado por el avance de la ultraderecha que eventualmente puede producirse en las próximas elecciones legislativas en España.

En una entrevista en Lisboa con motivo del lanzamiento este 16 de octubre de su próximo disco, 'A flor do recomeço' (La flor del recomienzo, en español), el artista (Lisboa, 1989) aseguró que el espíritu "reivindicativo" de los catalanes fue precisamente uno de los motivos por los que decidió mudarse a Cataluña hace unos dos años.

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"Estoy muy orgulloso de vivir en Cataluña porque siento que el pueblo catalán es reivindicativo".

"Los portugueses -continúa diciendo en un fluido español-, no sé si quiero decir conformistas, pero les cuesta un poco más reivindicar y salir a la calle, y el pueblo catalán es como el francés, es un pueblo que sale y que reivindica, que grita y que monta follón por sus principios y libertades".

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Sobral se considera "un privilegiado", porque tiene capacidad para pagar su alojamiento en Barcelona sin problemas, pero reconoce que los precios son "mucho más" altos en comparación con los que había cuando vivió en esta misma ciudad en 2011.

"Intento vivir por mis principios y esperar a que un día la situación pueda mejorar, pero querría comprar una casa en Barcelona y no puedo. Pero, bueno, puedo alquilar y vivir confortablemente. Tengo esa suerte", comenta.

Las protestas por el derecho a la vivienda ganaron fuerza en España con motivo del reciente desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años que falleció a los pocos en un hospital, aceleraron la aprobación de dos decretos por parte del Gobierno que posteriormente fueron rechazados en el Congreso de los Diputados, lo que llevó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

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La tendencia a votar a una derecha radical en diferentes regiones del mundo es un motivo de preocupación para el músico portugués, quien teme que eso suceda en los próximos comicios en España y afecte directamente a la producción cultural.

"La cultura es lo primero en caer, porque a la extrema derecha le da miedo la cultura, porque la cultura normalmente es combativa, es interviniente, muy consciente de la sociedad, y es humanista. Es lo que les da más miedo, porque la cultura tiene un poder de apelar a las emociones, de concienciar, y los apoyos a la cultura son los primeros que caen", argumenta.

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Su preocupación política se extiende a Brasil, donde grabó el disco 'A flor do recomeço' y donde en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el pasado 4 de octubre, el ganador fue el ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exgobernante Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por intento de golpe de Estado.

Estas y otras preocupaciones, como el impacto del calentamiento global, la crisis de los combustibles y la guerra en Gaza, sumadas al cansancio tras su última gira con la cantante española Silvia Pérez Cruz, le llevaron a hacer un parón el último año.

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Tras esa pausa, Sobral recordó el encuentro tiempo atrás con Marcus Preto, uno de los más importantes productores de la música brasileña contemporánea, quien le sugirió hacer un disco con música brasileña, y decidió lanzarse.

"Eso me dio una motivación para trabajar y enfrentar este nuevo proyecto, por eso también el recomienzo, que es como: '¡Ah! Encontré una ilusión otra vez por este oficio y por grabar un disco'. Por eso la flor del comienzo, y a partir de ahí empezó a surgir todo", asevera.

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El álbum, con once canciones, está conformado por piezas compuestas por importantes nombres de la música brasileña, como Adriana Calcanhotto, Chico César y Tim Bernardes, entre otros, reflejo de que la música brasileña "sigue viva, vibrante y fresca, como en los años sesenta".

Por eso espera con ganas el comienzo de la gira de presentación de su nuevo trabajo, que comenzará en Bilbao e incluirá otras ciudades españolas, como Sevilla, Barcelona y Madrid, además de países como Lituania, Noruega, Reino Unido y Portugal.

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"Siento que los conciertos son un acto de resistencia, porque la inteligencia artificial todavía no sabe sustituir los conciertos. Los conciertos son una experiencia humana al cien por ciento: el cantante, los músicos y el público", describe Sobral.

Y concluye: "Ahí siento que hay democracia todavía y estamos ahí viviendo un microcosmos de libertad. Eso sí lo preservo con mucho cariño. Por eso lo sigo haciendo".

Carlota Ciudad