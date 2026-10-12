China defiende sus sanciones a ministros de Paraguay y Belice por sus lazos con Taiwán

Guardar

Pekín, 12 oct (EFE).- China defendió este lunes las sanciones anunciadas contra ministros de Paraguay y Belice por sus vínculos con Taiwán y acusó a ambos responsables de interferir "gravemente" en los "asuntos internos" chinos y de difundir "información falsa" sobre supuestos ciberataques de Pekín.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que la cuestión de Taiwán "es un asunto de principios de gran importancia relacionado con la soberanía y la 'reunificación' nacional de China" y constituye "el núcleo de los intereses fundamentales" del país.

PUBLICIDAD

Mao acusó a determinados políticos paraguayos y beliceños de actuar como "peones" de las autoridades taiwanesas en sus intentos de buscar la "independencia" con apoyo exterior, de visitar la isla y de recibir a "separatistas" taiwaneses.

La vocera añadió que esas personas "difundieron información falsa sobre ciberataques chinos" y "atacaron y difamaron a China", causando, según Pekín, un "impacto internacional negativo".

"Ante la conducta de las personas implicadas, China adoptó contramedidas conforme a la Ley contra las Sanciones Extranjeras para castigarlas y servir de advertencia", agregó Mao.

El Gobierno chino anunció este lunes sanciones contra el ministro paraguayo de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, y el canciller de Belice, Francis Fonseca, que incluyen la congelación de sus bienes en China, la prohibición de transacciones con organizaciones y particulares chinos y el veto de entrada en China continental, Hong Kong y Macao.

PUBLICIDAD

Paraguay y Belice figuran entre los doce países que mantienen relaciones diplomáticas plenas con Taiwán, isla autogobernada cuya soberanía reclama Pekín y para cuya "reunificación" no descarta el uso de la fuerza. EFE