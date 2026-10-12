Pakistán refuerza la seguridad y toma el control de una región opositora a Imran Khan

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Islamabad, 12 oct (EFE).- Pakistán mantiene este lunes bajo restricciones policiales y cortes de internet la provincia que gobernaba el partido del ex primer ministro encarcelado Imran Khan, después de destituir a las autoridades electas, declarar el estado de emergencia y autorizara la intervención del Ejército para sofocar las protestas opositoras.

El dispositivo incluyó el cierre de carreteras mediante contenedores y restricciones de circulación en Peshawar, la capital provincial, donde también se suspendieron actividades educativas ante el temor a disturbios.

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"La seguridad se ha reforzado en Peshawar, donde la situación de orden público está completamente bajo control y por el momento no se registra ninguna protesta", declaró a EFE Noor Khan, funcionario de la sala de control de la Policía local.

El Gobierno federal inició además una reorganización administrativa que afecta a altos funcionarios y mandos policiales, según informó el diario paquistaní The News.

La intervención, decretada el domingo mediante la declaración del estado de emergencia, dejó las competencias ejecutivas en manos del gobernador Faisal Karim Kundi y apartó del poder al Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), formación de Khan que gobernaba la provincia fronteriza con Afganistán.

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El coordinador del primer ministro para asuntos regionales, Ikhtiar Wali Khan, advirtió este lunes de que la administración extraordinaria podría prolongarse hasta las próximas elecciones, aunque no se ha anunciado ninguna prórroga formal.

El PTI denunció detenciones de legisladores y militantes tras la suspensión de su Gobierno regional y llamó a sus seguidores a movilizarse en Peshawar para exigir la liberación de Khan.

Sin embargo, la Policía aseguró que durante la mañana del lunes no se registraban manifestaciones en la capital provincial.

Las medidas de seguridad estuvieron acompañadas de interrupciones de internet, detectadas el domingo por el observatorio digital NetBlocks, aunque medios locales informaron este lunes del restablecimiento progresivo de las conexiones móviles y de wifi.

Islamabad justifica la intervención por el aumento de los ataques insurgentes en la región, donde han muerto decenas de militares, policías y civiles en las últimas semanas.

El PTI rechaza las acusaciones de negligencia en la lucha antiterrorista y sostiene que la medida busca debilitar a la oposición y restringir la autonomía provincial.

Khan, todavía muy popular en el país, permanece encarcelado desde agosto de 2023 y afronta numerosos procesos judiciales que considera políticamente motivados. EFE