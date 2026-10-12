2.801 días después, el Olímpico de Roma vuelve a disfrutar de la Liga de Campeones

Guardar

Roma, 12 oct (EFE).- 2.801 días han pasado desde que el Olímpico de Roma, antaño escenario de grandes noches europeas, acogió por última vez un partido de la Liga de Campeones, un periodo de siete años que terminará este miércoles con una visita especial, la del Real Madrid, equipo más laureado de la competición, dirigido por Jose Mourinho, que regresará al estadio donde hizo historia.

La última noche que los aficionados de 'la Loba' disfrutaron de un encuentro de 'Champions' en casa fue el 12 de febrero de 2019, cuando se impuso al Oporto por 2-1 en la ida de los octavos de final, un resultado que no hizo valer en Portugal, donde cayó 3-1 y se despidió de la máxima cita continental de clubes hasta este año.

PUBLICIDAD

Mucho ha cambiado desde entonces; el '9' del Roma era el mítico Edin Dzeko, un prometedor Nicolò Zaniolo metió el doblete del triunfo y Stephan El Shaarawy completaba el tridente, con Daniele de Rossi como capitán. Enfrente, un Oporto con Iker Casillas, Eder Militao, Pepe, Adrián López...

El Roma no volvió a clasificarse a Liga de Campeones hasta que la temporada pasada se coló, con mérito, entre los cuatro primeros de la Serie A.

La espera fue agridulce. Se coronaron campeones de la primera edición en la historia de la Liga Conferencia en 2022, aunque perdieron la final de Liga Europa el siguiente año contra el Sevilla en penaltis. Ambos hitos, precisamente, con Mourinho como técnico.

PUBLICIDAD

La última vez que el Real Madrid jugó contra el Roma en el estadio italiano se remonta a esa misma temporada de 2018-2019, apenas tres meses antes de que cayeran ante el Oporto.

En los banquillos estaban Santiago Solari y Eusebio di Francesco, respectivamente, en un partido que el conjunto merengue ganó por 0-2 con gol de Gareth Bale y Lucas Vázquez.

El Roma disputó con frecuencia esta competición durante la década pasada, con las semifinales de 2018 como uno de sus grandes momentos recientes. En aquella edición eliminó al Barcelona en una remontada histórica en el Olímpico y alcanzó las semifinales, donde fue eliminado por el Liverpool.

PUBLICIDAD

El regreso del Roma contrasta, precisamente, con la serie de su rival. Mientras que el conjunto romanista navegó por Liga Europa y Liga Conferencia, el Real Madrid se hizo con dos 'Champions', la de 2022 y la de 2024.

En medio de esos siete años cambió también buena parte del Roma que entonces competía en Europa. De aquella plantilla, sólo permanecen hoy día los dos capitanes: Bryan Cristante y Lorenzo Pellegrini. Del Madrid: Thibaut Courtois, Fede Valverde y Vinícius Junior.

PUBLICIDAD

'La Loba' ha pasado por varias etapas. Han cambiado los entrenadores, buena parte de la plantilla y también las aspiraciones.

Tras la etapa de Eusebio di Francesco llegó Paulo Fonseca, después Mourinho y posteriormente Daniele de Rossi, entre otros. Una sucesión de entrenadores que acompañó la transformación de una plantilla en la que ya apenas quedan jugadores de aquella última noche de 'Champions' en el Olímpico.

PUBLICIDAD

Gian Piero Gasperini asumió el banquillo romanista en 2025 con el objetivo de devolver al conjunto romano a la pelea por los primeros puestos de la Serie A y de competir de nuevo entre los grandes de Europa. Hasta el momento lo ha conseguido, con un comienzo en liga en el que lucha por la primera plaza.

La plantilla también ha dado un cambio importante, con Paulo Dybala como una de las principales figuras del actual proyecto.

El argentino llegó a Roma en 2022, en plena reconstrucción del equipo, y se convirtió rápidamente en uno de sus futbolistas más determinantes. Donyell Malen como referencia en la punta ofensiva completa una plantilla en la también destacan Manu Koné, Matías Soulé o el español Mario Hermoso.

PUBLICIDAD

A su lado, otros jugadores han ido adquiriendo protagonismo con el paso de las temporadas, en un proceso que ha terminado por formar un Roma muy distinto al que disputó aquella última 'Champions' en el Olímpico.

El Olímpico de Roma ha sido escenario de algunas de las grandes citas de la historia del fútbol. Allí se disputaron partidos del Mundial de 1990, incluida la final entre Alemania Federal y Argentina, además de varias finales de la Copa de Europa y de la Liga de Campeones.

PUBLICIDAD

El estadio también acogió la final de la Eurocopa de 1968, en la que Italia conquistó el título ante Yugoslavia.

En el recuerdo más reciente de sus grandes noches europeas está también la final de la Liga de Campeones de 2009, en la que el Barcelona se impuso al Manchester United por 2-0 con goles de Samuel Eto'o y Lionel Messi.

PUBLICIDAD

Un escenario mítico que este miércoles recuperará el foco continental con el regreso de la 'Champions' y la visita del Real Madrid.

Carlos Expósito