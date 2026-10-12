Agencias

Arabia Saudí dice que la palabra "miedo" no está en su diccionario pese a ataques hutíes

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El Cairo, 12 oct (EFE).- El ministro de Energía saudí, Abdulaziz bin Salmán, aseguró este lunes que la "palabra miedo" no existe en el diccionario de su país, tras los ataques más mortíferos en años contra Arabia Saudí lanzados por los rebeldes chiíes hutíes del Yemen contra los aeropuertos del reino, especialmente el de Riad.

"Quiero compartir con ustedes algo que los saudíes siempre tenemos muy presente, algo que quizás algunos desconozcan. La palabra miedo en el diccionario saudí...simplemente no existe. Los saudíes somos un pueblo valiente, combativo y decidido, y le demostraremos al mundo que, sin importar las dificultades que enfrentemos, las superaremos", dijo el ministro en la inauguración de la 25º edición del Congreso de Energía de WPC, en Riad.

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El pasado sábado se produjo el ataque más mortífero en los últimos años en Arabia Saudí después de que los hutíes lanzaran un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, lo que provocó al menos 13 muertos, además de otros cuatro muertos en acciones de los insurgentes desde el viernes.

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