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Ramis, segundo relevo de la temporada en los banquillos de la Primera División española

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Madrid, 12 oct (EFE).- La salida de Luis Miguel Ramis como entrenador del Osasuna supone el segundo relevo en los banquillos de LaLiga EA Sports (Primera División española) 2026-2027 después de la de Carlos Corberán al frente del Valencia.

Este fue reemplazado de forma interina por Óscar Sánchez, quien dirigió al conjunto valencianista en la sexta y séptima jornada. En la octava se ha estrenado el mexicano Javier Aguirre, que debutó este fin de semana contra el Racing de Santander con empate 2-2.

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- Relevos en los banquillos de Primera División española:

Jorn.

Entrenador

Club

Sustituto

Carlos Corberán

Valencia

Javier Aguirre

Luis Miguel Ramis

Osasuna

Jagoba Arrasate

EFE

jap/cmm

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