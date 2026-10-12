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Comuns acusa a Rufián de dividir la izquierda y apoya a Colau como líder de Frente Amplio

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Barcelona, 12 oct (EFE).- Comuns ha acusado a Gabriel Rufián, que será candidato de ERC tras cerrar un pacto con Podemos, de hacer "todo lo posible para dividir" las izquierdas y ha reafirmado su apuesta por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como líder de un Frente Amplio que incluya también a la formación morada.

"En Comuns constatamos la profunda decepción que han generado los movimientos de Gabriel Rufián entre el electorado de izquierdas. Gabriel Rufián venía a unificar las izquierdas y está haciendo todo lo posible para dividirlas", han señalado a EFE fuentes de la formación catalana.

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De esta forma han reaccionado al pacto cerrado este lunes entre ERC y Podemos para las próximas elecciones generales, con el que ambos partidos irán juntos en las listas electorales de Cataluña, mientras que el candidato de ERC, Gabriel Rufián, y la número dos de los morados, Irene Montero, harán equipo en actos de campaña.

Las mismas fuentes de Comuns han dejado claro que se presentarán a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en Cataluña dentro de la nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio, y han subrayado que en los comicios de 2023 fueron la segunda fuerza más votada.

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Por otro lado, han reafirmado su apuesta por Colau como líder que pueda ayudar y hacer posible un Frente Amplio "unitario" y han vuelto a tender la mano a Podemos para unirse a esta coalición.

"Desde Comuns estamos trabajando por una candidatura amplia que incluya a todas las formaciones con las que venimos trabajando los últimos meses y a todas las fuerzas políticas que hicieron posible la derrota de la derecha en 2023, con el objetivo de revalidar el Gobierno de coalición progresista", han señalado.

Podemos estuvo en aquella coalición de Sumar para las generales de 2023, pero abandonó el grupo parlamentario del Congreso poco después de la constitución de las Cortes por discrepancias con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ahora ha renunciado a repetir en listas electorales.

Para las elecciones del 29N los cuatro partidos integrados por el momento en Frente Amplio (Comunes, IU, Más Madrid y Movimiento Sumar) quieren incorporar a Podemos, pero los morados han cerrado un pacto con ERC en Cataluña y siguen apostando por Montero como número uno por Madrid.

Además, Podemos ofreció a Frente Amplio primarias abiertas para elegir un cabeza de lista conjunto en la izquierda para las próximas generales, una opción que no veían con buenos ojos la mayor parte de partidos de la coalición.

En lo que hay consenso dentro de Frente Amplio es en la apuesta de Colau como cabeza de lista, pero las negociaciones siguen en marcha pendientes también de la posible incorporación de Podemos, algo que se sabrá como tarde el próximo viernes, día 16, cuando finaliza el plazo para registrar coaliciones. EFE

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