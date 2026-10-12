Nueva Delhi cumple tres días bajo fuertes restricciones por las protestas electorales

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Nueva Delhi, 12 oct (EFE).- La capital de la India cumplió este lunes su tercer día consecutivo bajo fuertes medidas de seguridad, con miles de policías y paramilitares, controles de circulación y nuevas restricciones al transporte, mientras las protestas contra la autoridad electoral mantienen enfrentados a la oposición, el Gobierno y el Tribunal Supremo.

Unos 30.000 policías, apoyados por 200 compañías de fuerzas paramilitares, permanecían desplegados en la capital, según datos de las autoridades compartida con los medios, después de un fin de semana de detenciones masivas y bloqueos que obligaron a intervenir a la máxima instancia judicial del país.

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Las autoridades volvieron a cerrar este lunes los accesos a seis estaciones de metro, entre ellas Rajiv Chowk y Central Secretariat, dos importantes puntos de conexión en el corazón de la capital india, y anunciaron restricciones y desvíos de tráfico en más de veinte vías de la ciudad.

Las medidas afectaron especialmente al centro político y administrativo de Nueva Delhi, donde se encuentran el Parlamento, los principales ministerios y el Tribunal Supremo, hacia el que la oposición convocó una marcha para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar.

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El dispositivo llega después de que el sábado se cerraran 45 estaciones de metro y se restringieran las comunicaciones y los accesos a amplias zonas de la capital para impedir una manifestación del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como el Partido de las Cucarachas.

La Policía detuvo a miles de personas durante el fin de semana, incluidos dirigentes del movimiento, mientras pequeños grupos continuaron manifestándose pese a las prohibiciones.

El Tribunal Supremo ha exigido explicaciones a las autoridades por el cierre de estaciones de metro pese a sus instrucciones judiciales previas de mantener la movilidad y abrió la posibilidad de examinar un presunto desacato.

La crisis se originó por una revisión de los censos electorales que ha eliminado más de 130 millones de registros, entre ellos los de personas fallecidas, trasladadas o que no pudieron ser localizadas.

La oposición denuncia que el procedimiento perjudica especialmente a las minorías y favorece al partido del primer ministro Narendra Modi, mientras la Comisión Electoral rechaza las acusaciones.

Este lunes, el principal partido opositor, el Congreso, encabezó una nueva movilización hacia el Supremo, cuyo presidente, Surya Kant, rechazó recibir a una delegación política y pidió que sus reclamaciones siguieran los cauces judiciales. EFE