Más de 62 millones de pasajeros pasaron por Heathrow en nueve meses, una caída del 0,6 %

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Londres 12 oct (EFE).- El aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres, informó este lunes de que 62,9 millones de pasajeros pasaron por sus terminales en los nueve meses hasta finales de septiembre, una caída del 0,6 % frente al mismo periodo del año anterior, debido a un descenso en la demanda de viajes a raíz de la guerra en Irán.

En un comunicado colgado en su página web, Heathrow agregó que solo en el pasado septiembre 7,1 millones de personas pasaron por el aeropuerto, una caída del 2,3 % respecto al mismo mes de 2025.

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En su comunicado, el aeropuerto señala que más de 40 aerolíneas buscan el acceso a Heathrow, lo que pone de manifiesto el aumento de la demanda por rutas.

Asimismo, subraya que sindicatos, grupos empresariales, aeropuertos regionales, compañías aéreas e inversores, así como un creciente número de políticos apoyan la expansión del aeropuerto por tratarse de un proyecto de infraestructura nacional muy importante.

La expansión podría generar más de 100.000 puestos de trabajo, mientras que daría luz verde a 33.000 millones de libras (38.940 millones de euros) en inversión privada.

El consejero delegado de Heathrow, Thomas Woldbye, dijo que la expansión abriría la puerta a nuevas aerolíneas y destinos, además de ofrecer más opciones a los consumidores.

"No se trata simplemente de una inversión en un aeropuerto, es una inversión en la competitividad futura del Reino Unido. En un momento en que otros centros de conexión internacionales siguen creciendo y atrayendo nuevas rutas, este país tiene la oportunidad de reforzar sus conexiones globales", añadió. EFE

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