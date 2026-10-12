Las autoridades de Japón y Corea del Sur alertan del lanzamiento de misiles balísticos norcoreanos

Guardar

Japón y Corea del Sur han alertado este lunes del lanzamiento de múltiples misiles balísticos por parte de Corea del Norte en lo que sería un nuevo ensayo que, por el momento, no ha reivindicado Pyongyang y a consecuencia del cual tampoco se conocen daños.

Hasta en dos ocasiones en cuestión de 15 minutos ha indicado en redes el Ministerio de Defensa nipón que "un objeto que podría ser un misil balístico ha sido lanzado desde Corea del Norte", mientras que la Oficina de la primera ministra, Sanae Takaichi, ha instado a "informar a la población de manera oportuna y adecuada; garantizar la seguridad de aeronaves, embarcaciones y otros activos, (y) adoptar todas las medidas de precaución posibles, incluida la preparación ante contingencias".

PUBLICIDAD

Sin embargo, la cartera de Defensa ha "calculado que el objeto ya ha caído" sin informar de daños.

Por su parte, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, a través de su director de asuntos públicos, Jang Do Young, ha apuntado a "misiles balísticos" lanzados "consecutivamente" entre las 9.20 y las 9.40 horas (hora local).

En una sesión informativa recogida por la agencia surcoreana Yonhap, Jang ha afirmado que Corea del Norte ha lanzado "varios tipos diferentes de misiles balísticos", de los cuales uno "recorrió más de 900 kilómetros".

"Lo interpretamos como una demostración de fuerza ante nuestra exitosa prueba de misil hipersónico, una exhibición de logros conforme a la hoja de ruta del plan quinquenal de desarrollo de capacidades de defensa nacional y una muestra intencionada de sus capacidades de misiles", ha manifestado en cuanto al que constituye el decimosexto lanzamiento por parte de Pyongyang en lo que va de 2026.

PUBLICIDAD