La U de Chile gana y se acerca al líder Colo Colo que cayó goleado

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Santiago de Chile, 12 oct (EFE).- Universidad de Chile goleó este lunes por 6-0 a Ñublense en el cierre de la fecha 24 de la liga chilena, para colocarse a nueve puntos del líder Colo Colo que, con 54 unidades, cedió terreno tras ser vencido 5-2 por Coquimbo Unido.

A seis fechas para el final del campeonato, el equipo dirigido por el argentino Fernando Gago avisó que intentará pelear por el título ante las muestras de debilidad del cuadro albo, que arrastra tres jornadas sin ganar.

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La disputa de la liga, que regresó tras el parón por la fecha FIFA, amenaza con cerrarse tras el contundente triunfo de los azules gracias a un doblete de Maximiliano Guerrero y los tantos de Agustín Arce, Gonzalo Reyna, Eduardo Vargas y Fabián Hormazábal.

El cuadro universitario tuvo que jugar de local en Rancagua, a 90 kilómetros de Santiago, debido a que el Estadio Nacional se encuentra en preparativos para albergar los conciertos de la exitosa banda surcoreana BTS, que darán esta semana.

"Hoy hicimos un gran partido. Entendimos cómo atacar y construir juego. Confío muchísimo en este plantel. Tenemos jugadores de nivel y de jerarquía importante", aseguró Gago al final del encuentro.

El resultado positivo valió doble, ante la caída de Colo Colo que vio finalizada su racha de 14 partidos sin perder en el torneo, en su visita ante el conjunto aurinegro que se encuentra octavo en la tabla con 32 enteros.

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"El rival fue superior y la verdad está a la vista. Hay que dar vuelta la página de enseguida, mañana entrenaremos para preparar el regreso de la Copa Chile y seguir trabajando", indicó el entrenador argentino de los albos, Fernando Ortiz.

La U quedó en la segunda posición de la tabla en solitario, luego de que Universidad Católica se viera obligado a posponer su duelo de esta fecha ante Audax Italiano, que debía disputarse en el Claro Arena ubicado en el sector San Carlos de Apoquindo donde un aluvión, el pasado jueves, dejó la zona inaccesible.

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El recinto de los cruzados no sufrió daños, pero los alrededores han sido bloqueados por labores de remoción de lodo y limpieza tras el desastre que dejó el temporal de lluvias.

La Católica, con un partido menos, está en el tercer lugar con 42 puntos con la posibilidad de igualar a los azules en la pelea por el puesto de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores.

En la lucha por los puestos que dan acceso a la Copa Sudamericana del próximo año se encuentra Everton, ubicado en el cuarto lugar con 39 puntos, tras vencer por 3-2 a La Serena el domingo.

Le sigue Palestino que está quinto, con 37 unidades, a pesar de su empate 2-2 frente a Deportes Limache que ocupa la sexta plaza con 34 enteros. EFE