Agencias

Gaby Deck pasará por quirófano por una inestabilidad anterior en el hombro izquierdo

Imagen NGWFQSRXPNHZJC3MGUDSYRA4OM
Guardar

El alero del Real Madrid Gabriel 'Gaby' Deck sufre una "inestabilidad anterior en el hombro izquierdo" y deberá someterse a una operación para solucionar el problema, lo que le mantendrá un tiempo indefinido de baja, ha comunicado este lunes el club blanco.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Gabriel Deck por los servicios médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una inestabilidad anterior en el hombro izquierdo, tras episodio de luxación articular. Deck será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", informó la entidad madridista.

PUBLICIDAD

El argentino, que tuvo problemas en ese mismo hombro durante la ventana de clasificación para el Mundial 2027 con la selección argentina, ya se perdió los encuentros ante el Partizan de Belgrado y ante el Kids&Us Manresa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Colombia propone revisar el mandato de la misión de la ONU sobre la reforma rural

Infobae

Oihane Hernández: "Sabemos que podemos ganarles de nuevo"

Oihane Hernández: "Sabemos que podemos ganarles de nuevo"

Yoro: "Confío en el equipo y en nosotros"

Infobae

Fondo Humanitario asigna 75 millones para responder a necesidades más urgentes de Haití

Infobae

Angélica Rivera, exprimera dama de México, lanzará serie autobiográfica junto a su hija

Infobae