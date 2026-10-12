Gaby Deck pasará por quirófano por una inestabilidad anterior en el hombro izquierdo

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El alero del Real Madrid Gabriel 'Gaby' Deck sufre una "inestabilidad anterior en el hombro izquierdo" y deberá someterse a una operación para solucionar el problema, lo que le mantendrá un tiempo indefinido de baja, ha comunicado este lunes el club blanco.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Gabriel Deck por los servicios médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una inestabilidad anterior en el hombro izquierdo, tras episodio de luxación articular. Deck será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", informó la entidad madridista.

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El argentino, que tuvo problemas en ese mismo hombro durante la ventana de clasificación para el Mundial 2027 con la selección argentina, ya se perdió los encuentros ante el Partizan de Belgrado y ante el Kids&Us Manresa.