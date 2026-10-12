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Fallece una menor en un accidente con un patinete en Málaga capital

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Una menor ha fallecido en Málaga capital tras un accidente con un patinete eléctrico en el que no se vieron implicados vehículos ni peatones.

Así, según ha adelantado diario 'Sur' y han confirmado a Europa Press fuentes municipales, los hechos tuvieron lugar el 4 de octubre sobre las 13,45 horas en el túnel de la Alcazaba. Al parecer, la joven de 17 años se desplazaba en patinete cuando cayó al suelo, golpeándose la cabeza.

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La menor, que llevaba puesto un casco, sufrió un traumatismo craneoencefálico y, tras el accidente, ingresó en un hospital de la capital, donde falleció.

Agentes del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados de la Policía Local de Málaga han abierto una investigación en relación con el accidente. Según el diario, un testimonio e imágenes apuntaron a que no hubo otros vehículos implicados y que la menor circulaba correctamente.

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