El voto latino, decisivo en la reñida pugna por un escaño clave de EE.UU. en Colorado

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Francisco Miraval

Denver (EE.UU.), 12 oct (EFE).- El republicano Gabe Evans busca conservar su escaño frente al demócrata Manny Rutinel en una de las contiendas más reñidas de Colorado, donde los latinos representan hasta el 28,5 % de los votantes registrados y su apoyo puede resultar decisivo para definir el Distrito 8 y contribuir al control de la Cámara Baja en las elecciones de noviembre.

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Las dos elecciones anteriores de este distrito se resolvieron por menos de un punto porcentual y ahora aparece prácticamente empatado, con 48 % para Evans y 46 % para Rutinel (dentro del margen de error), según la encuestadora republicana de McLaughlin & Associates, en la que el presidente Donald Trump tuvo el 51 % de desaprobación y el 34 % de aprobación.

Evans, de 40 años, nieto de inmigrantes mexicanos, veterano del Ejército estadounidense y expolicía, busca conservar el escaño que obtuvo en 2024 por apenas 2.449 votos frente a la entonces representante demócrata Yadira Caraveo, quien dos años antes había ganado la primera elección celebrada en ese distrito por solo 1.632 sufragios.

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Ahora, Rutinel, hijo de una inmigrante dominicana, busca recuperar el escaño para los demócratas en un distrito donde los hispanos constituyen una parte significativa del electorado.

Creado después del censo de 2020, el Distrito 8 abarca comunidades urbanas y suburbanas al norte de Denver y zonas agrícolas y petroleras del condado de Weld y un pequeño sector del condado Larimer, donde conviven distintas realidades económicas, culturales y sociales.

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Según UnidosUS, los latinos representan el 28,5 % de los votantes registrados del distrito, unos 131.460 electores, y además constituyen el 30,1 % de su población ciudadana en edad para votar.

"Mi abuelo, mexicano, peleó en la Segunda Guerra Mundial y recibió dos medallas Corazón Púrpura", dijo Evans a EFE. "Es un hecho que soy miembro de la comunidad hispana", señaló el republicano.

Evans también destaca que en la actualidad él es "único congresista latino de Colorado" y vincula su identidad con sus propuestas para mejorar la economía, crear empleos y reducir el costo de vida.

"Mi campaña es el sentido común contra la locura", afirmó Evans, al destacar entre sus prioridades la reducción de impuestos, la creación de empleos y la disminución del costo de vida.

El congresista mencionó específicamente a las "tortillerías, carnicerías y restaurantes" como pequeños negocios que necesitan apoyo y defendió una mayor producción energética estadounidense como parte de su propuesta económica.

La inmigración ocupa también un lugar destacado en su campaña.

"Desde el Congreso yo pedí que se renueven las visas y los permisos de trabajo, porque necesitamos esos trabajadores. Y promuevo la Ley de Dignidad", explicó a EFE en referencia a una iniciativa de reforma migratoria copresentada por Evans y la republicana María Elvira Salazar en 2025 que incluye medidas de seguridad fronteriza y mecanismos para regularizar a determinados inmigrantes que cumplan requisitos específicos.

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Rutinel, quien renunció como legislador estatal para dedicarse a la campaña, ha centrado buena parte de su discurso en el costo de vida y responsabiliza a Evans por respaldar las políticas de Trump.

"Trump ha aumentado el costo de casi todo y Gabe Evans ha votado con él el 100 % del tiempo. Los aranceles corruptos y caóticos de Trump y Evans han elevado el costo de los alimentos y la vivienda, mientras sus amigos multimillonarios se hacen más ricos", afirmó a EFE.

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Rutinel también responsabilizó a Trump y Evans de los cambios aprobados por los republicanos a Medicaid y a los subsidios de salud, que según estimaciones han puesto en riesgo la cobertura de decenas de miles de coloradenses "para dar exenciones fiscales a sus donantes multimillonarios".

"Voy a luchar para restaurar esa financiación y reducir los costos de la atención médica", señaló.

El candidato demócrata asegura además que los votantes latinos con los que se reúne están preocupados por el costo de vida y las políticas migratorias.

"Los votantes latinos sienten que los republicanos están enfocados en todas las prioridades equivocadas", afirmó Rutinel.

El demócrata también cuestiona la financiación empresarial de las campañas y propone prohibir las donaciones corporativas a los políticos, las operaciones bursátiles de los congresistas y establecer límites de mandato.

"No acepto dinero de los Comités de Acción Política (PAC) corporativos y en el Congreso lucharé para prohibir las donaciones corporativas a los políticos, prohibir las operaciones bursátiles de los congresistas y finalmente aprobar límites de mandato", dijo. EFE

(foto)