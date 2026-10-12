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PayJoy adquiere activos estratégicos de Finia AI para impulsar la evaluación de riesgo con IA y la innovación en productos financieros

PR Newswire

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SAN FRANCISCO, 12 de octubre de 2026

La transacción suma la tecnología de Finia y su experiencia en la atención a microempresas a la plataforma global de PayJoy.

SAN FRANCISCO, 12 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- PayJoy, proveedor líder de servicios financieros para consumidores sub atendidos en mercados emergentes, anuncia la adquisición de activos estratégicos de Finia AI, Inc., una empresa fintech que desarrolló soluciones de evaluación de riesgo impulsadas por inteligencia artificial y productos financieros para microempresas en México.

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La transacción permitirá a PayJoy aplicar la tecnología y la experiencia de Finia en su plataforma global, fortaleciendo sus capacidades de evaluación crediticia y ampliando su oferta de productos financieros para clientes con acceso limitado al crédito formal.

PayJoy ha alcanzado a más de 20 millones de clientes en nueve países de América Latina, África y Asia a través de productos financieros innovadores, que incluyen financiamiento de teléfonos inteligentes, líneas de crédito y la Tarjeta PayJoy. Esta adquisición lleva tecnología desarrollada específicamente para las necesidades de las pequeñas empresas a una plataforma con la escala y el alcance necesarios para extender dichas innovaciones en los mercados globales.

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Finia desarrolló sus capacidades de evaluación de riesgo con IA para atender a microempresas con datos financieros limitados y a propietarios con poco o ningún historial crediticio formal. La fintech, respaldada por capital de riesgo, desarrolló nuevas formas de evaluar la solvencia crediticia y las aplicó para ofrecer productos financieros que incluyen tarjetas de crédito y préstamos a plazos.

"Estoy entusiasmado por el camino a seguir con PayJoy", afirmó Uri Pomerantz, fundador y CEO de Finia AI. "Hemos dedicado años a desarrollar evaluación de riesgo con IA y productos financieros para atender a las microempresas en América Latina que los prestamistas tradicionales suelen pasar por alto. El alcance global de PayJoy crea la oportunidad de escalar nuestra tecnología y todo lo que hemos aprendido junto a uno de los equipos más sólidos del sector fintech. Compartimos el compromiso de mejorar el bienestar financiero de los clientes, y esta transacción abre un nuevo capítulo en esa labor".

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"Finia ha desarrollado una tecnología valiosa y un profundo conocimiento que pueden ayudar a abordar uno de los desafíos fundamentales de la inclusión financiera: cómo evaluar la solvencia crediticia cuando los datos financieros tradicionales son limitados", señaló José Luis González, Director de Crecimiento de PayJoy México. "Incorporar estas capacidades a PayJoy fortalecerá nuestra plataforma, mejorará la forma en que evaluamos el riesgo y ampliará nuestra oferta de productos. Vemos una oportunidad significativa para extender el impacto del trabajo de Finia en todos los mercados a los que servimos".

PayJoy y Finia AI también se están asociando para ayudar a los clientes elegibles de Finia a acceder a los préstamos de PayJoy y a otros productos financieros. Los clientes interesados pueden presentar su solicitud en https://go.payjoy.com/finia_leads, sujeto a los requisitos de elegibilidad y aprobación de PayJoy.

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Acerca de Finia AI

Finia AI, Inc. desarrolla soluciones de evaluación de riesgo impulsadas por IA y productos financieros diseñados para ampliar el acceso al crédito a las microempresas. La compañía ha servido a decenas de miles de microempresas en todo México, incluidas pequeñas empresas e informales, a través de tarjetas de crédito y préstamos a plazos adaptados a sus necesidades. Entre los inversionistas de Finia AI se encuentran Deciens Capital, Precursor Ventures y Clocktower Technology Ventures, junto con fondos de capital de riesgo e inversionistas ángel de Estados Unidos y México.

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Acerca de PayJoy

PayJoy amplía el acceso al crédito en mercados emergentes mediante financiamiento en el punto de venta y ofertas de tarjetas. Su tecnología propietaria de crédito garantizado permite a los prestatarios primerizos construir estabilidad financiera de manera responsable y participar plenamente en la economía moderna. A través de sus tecnologías de vanguardia en machine learning, ciencia de datos e IA antifraude, PayJoy ha financiado más de $3,500 millones de dólares en préstamos a más de 20 millones de personas y emplea a más de 1,000 personas en todo el mundo. Para obtener más información, visite https://www.payjoy.com/.

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Contacto de prensa: payjoy@thekeypr.com

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FUENTE PayJoy