Expresidente Kuczynski anuncia viaje a EE.UU. tras levantarse prohibición de salir de Perú

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Lima, 12 oct (EFE).- El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) anunció que viajará a Estados Unidos, tras conocerse que un tribunal levantó el impedimento de salida del país dictado en su contra, luego de que se archivara el proceso que se le seguía por la presunta financiación irregular de su campaña electoral de 2016.

"Tengo que ir a ver a mi esposa, que está bastante enferma; estoy consiguiendo las citas en la clínica y, una vez que esté todo eso arreglado, iré para allá", declaró Kuczynski al diario Perú21.

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El exgobernante, de 88 años, también calificó de "tonterías" a las versiones que indican que su intención es salir del país para ya no regresar.

"No, esas son tonterías. Yo tengo mi casa aquí, mis libros aquí, mis pianos aquí, mis amigos aquí; yo de todas maneras voy a volver", aseguró.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional levantó el pasado miércoles el impedimento de salida del país dictado contra Kuczynski y pidió comunicar esa resolución a la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional, además de anular los antecedentes policiales, penales y judiciales por ese caso.

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Sobre el exmandatario, cuya familia vive en Estados Unidos, se había ordenado 18 meses de impedimento de salida del país desde el 8 de junio del 2025, una medida que fue confirmada en agosto último.

Sin embargo, en septiembre la Tercera Sala Penal de Apelaciones archivó el caso tras declarar fundada una apelación de la defensa de Kuczynski, que pidió que se le aplicaran los mismos criterios ordenados por el Tribunal Constitucional en los casos de las campañas de la actual mandataria Keiko Fujimori y del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).

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El TC ordenó que se archiven los procesos contra Fujimori y Humala porque la entrega irregular de aportes para las campañas electorales no estaba tipificada como delito hasta noviembre de 2016.

Kuczynski, quien estuvo en prisión domiciliaria durante tres años, era acusado por la Fiscalía del delito de lavado dinero agravado, al que luego añadió el delito de organización criminal.

En mayo pasado, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso que se archive otro proceso por la presunta financiación irregular de su primera campaña electoral en 2011, que se mantenía abierto desde hacía casi una década, cuando a finales de 2016 saltó a la luz el gigantesco caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

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Kuczynski, que era presidente de Perú en el momento que se reveló el escándalo de Odebrecht, había sido acusado por la Fiscalía de recibir 300.000 dólares para financiar su campaña de 2011. EFE