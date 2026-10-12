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El brote de ébola en RDC deja ya más de 4.300 muertos y cerca de 9.000 casos desde mediados de mayo

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Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado este lunes a más de 4.300 muertos a causa del brote de ébola declarado en mayo, que deja hasta la fecha cerca de 9.000 casos y que desde hace meses es el más mortífero en la historia del país africano y el segundo más mortal a nivel mundial.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha afirmado en su último boletín que hasta la fecha se han registrado 8.978 contagios y 4.336 fallecidos, incluidos 64 casos y 21 muertos durante las últimas 24 horas. Estos datos reflejan una tasa de letalidad del 48,3%.

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En este sentido, ha apuntado a que en estos momentos hay 945 pacientes hospitalizados o en aislamiento, mientras que 2.356 han recibido el alta tras superar la enfermedad. El organismo ha agregado que la tasa de seguimiento de los contactos se sitúa en el 81%.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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