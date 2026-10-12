Dimite colíder de socialdemócratas alemanes y ministra de Trabajo tras críticas de socios

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Berlín, 12 oct (EFE).- La colíder del Partido Socialdemócarata (SPD) y ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Bärbel Bas, anuncio este lunes su dimisión por razones personales y los ataques públicos desde las filas de bloque conservador del canciller alemán, Friedrich Merz, que la acusan de bloquear las reformas.

"Tras la muerte de mi hijastra, me he dado cuenta de que necesito tiempo para superar el duelo (...) Además, lamento tener que constatar que los ataques públicos contra mi persona, lamentablemente también procedentes de las filas del socio de coalición, se han intensificado en este momento tan difícil para mí a nivel personal", escribe Bas en un comunicado publicado en Instagram.

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Agrega que en estos momentos no dispone de las fuerzas necesarias para desempeñar plenamente, a corto plazo, sus funciones en el Gobierno y en el partido, y por eso ha decidido renunciar a ambos cargos, un paso que, afirma, no le ha resultado fácil.

Bas ya ha comunicado al copresidente de los socialdemócratas y vicecanciller y titular de Finanzas, Lars Klingbeil, su renuncia como colíder del partido a partir de este mismo lunes, al tiempo que ha solicitado al canciller que le exima del cargo de ministra.

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Echando la vista atrás, señala que no todos los pasos ni todas las decisiones han sido sencillas y, "sin duda, no todo ha salido bien", reconoce.

"Pero hay algo que siempre he tenido claro: merece la pena defender aquello en lo que creemos", dice.

Bas, que tiene intención de mantener su escaño en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, añade que el personal de su ministerio se merece ahora una dirección sólida "que impulse con todas sus fuerzas las leyes y los proyectos de reforma pendientes".

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Muchos de los elementos de las reformas anunciadas por el Gobierno de coalición entre conservadores y socialdemócratas son rechazados por amplias capas de la población, que han reflejado su descontento en las urnas en los recientes comicios regionales de Sajonia-Anhalt, Mecklemburgo-Antepomerania y Berlín, donde la Unión Cristianodemócata (CDU) de Merz ha caído en picado e incluso quedó fuera de un Parlamento regional.

Las filas conservadores han dirigido contra Bas parte de su descontento por las recientes derrotas electorales y una popularidad en las encuestas del bloque conservador y también del Gobierno de coalición en mínimos.

Tras los comicios, la cúpula del SPD ratificó su lealtad a la coalición de Gobierno y defendió la necesidad de reformas, aunque subrayó que deben ser justas y contar con el apoyo de la población.

Bas afirmó en ese sentido que las reformas deben ser sometidas a "una evaluación realista, por un lado, y sobre todo, a una evaluación en términos de equidad", y también el colíder de los socialdemócratas y titular de Finanzas, el vicencaciller Lars Klingbeil, declaró que "en uno y otro aspecto, la sustancia de las reformas" debe mejorar. EFE

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