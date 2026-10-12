Crean en Bolivia una coalición de "movimientos sociales" contra el Escudo de las Américas

Guardar

La Paz, 12 oct (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales y representantes de organizaciones de izquierda de algunos países de la región, reunidos en la Runasur, acordaron este lunes la creación de una coalición de "movimientos sociales" que "luchará" contra el Escudo de las Américas, impulsado por el Gobierno de Estados Unidos.

Morales (2006-2019) proyectó Runasur en 2021 como un "mecanismo de integración regional plurinacional" y una plataforma internacional de organizaciones sociales al modo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

PUBLICIDAD

Morales, sus seguidores y los dirigentes sociales de otros países, participaron en el Primer Encuentro Internacional Antimperialista y por la Descolonización, como parte de la Runasur, y crearon la Coordinación Internacionalista de los Movimientos sociales Antimperialista del Abya Yala (CIMA).

Runasur, ahora agrupada en la CIMA, busca enfrentar al Escudo de las Américas, una alianza fundada en marzo pasado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, con líderes conservadores de la región para combatir el narcotráfico, de la que no forman parte países con gobiernos progresistas, como México o Brasil.

PUBLICIDAD

"Nos reconocemos como una organización antimperialista, anticolonialista, antifascista y comprometida con la construcción de una sociedad socialista, comunitaria, democrática, plurinacional y solidaria", leyó la líder social colombiana Sonia López, frente a cientos de personas reunidas en un estadio en la zona del Trópico de Cochabamba, en la zona centro de Bolivia.

López explicó que CIMA enfrenta al Escudo de las Américas, calificada como "una alianza de oligarcas" de Estados "vendepatrias con intereses norteamericanos".

"Nos organizamos detrás de un programa común para la defensa de la soberanía y llamamos a construir un frente común", agregó.

Morales, que lideró tres días de reunión de la Runasur en su bastión político y sindical, anunció que pidió "a otros sectores sociales de América seguir aportando" a las "grandes reivindicaciones por la vida y la humanidad".

Según el político boliviano, la llamada "indoamérica plurinacional va a enfrentar al Escudo de las Américas".

Durante la clausura del encuentro, los dirigentes de izquierda de países como Argentina, Brasil, Chile, Perú, Costa Rica, Colombia y México, entre otros, declararon a Morales como "el presidente de todos los pueblos de América".

Los asistentes a la reunión de la Runasur expresaron su "solidaridad y apoyo" a Morales y anunciaron que lo defenderán ante las dos órdenes de captura y un posible juicio de responsabilidades que enfrenta.

El primer proceso es por el supuesto delito de trata de personas, por su relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo cuando era presidente en 2016, y en el segundo, Morales está acusado de terrorismo y alzamiento armado, entre otros, por su presunta implicación en los bloqueos de carreteras ocurridos entre mayo y junio en Bolivia.

PUBLICIDAD

Este lunes, la Fiscalía General de Bolivia inició la recopilación de antecedentes para un eventual juicio de responsabilidades contra Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera, acusados de presuntos "delitos de lesa humanidad" en un polémico caso de "terrorismo" durante su Gobierno en 2009.EFE