Detienen en México a alias El Junior por un atentado contra agentes federales en 2025

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Ciudad de México, 11 oct (EFE).- El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó este domingo de la detención de alias El Junior, presunto líder de una banda criminal vinculada con el grupo delictivo Los Rusos y relacionado con un ataque armado contra agentes federales en octubre de 2025.

García Harfuch detalló en un mensaje en X que el arresto ocurrió en el balneario de Acapulco, en el estado de Guerrero (sur), y un presunto sicario murió en el operativo.

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Alias El Junior fue identificado como líder de un grupo criminal vinculado con Los Rusos al que se le atribuye un ataque armado ocurrido en Acapulco, Guerrero, el 18 de octubre de 2025, en el que tres agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) resultaron heridos y uno de los agresores fue abatido.

Un día después, el 19 de octubre, seis personas relacionadas con la agresión fueron detenidas, entre ellas el presunto autor intelectual del ataque.

Con el arresto anunciado este día suman siete personas detenidas por el ataque contra agentes de la SSPC.

García Harfuch aseguró que las agresiones "no quedarán impunes", al tiempo que agradeció la colaboración de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para reforzar la seguridad en la región.

Además, indicó que el detenido está relacionado con extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, homicidios y ataques contra transportistas.

Y añadió que durante el arresto se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta.

Finalmente, apuntó que el operativo fue realizado en coordinación con la Secretaría de Marina y las autoridades estatales.

El estado sureño de Guerrero se mantiene entre los focos rojos de la violencia en México.

Entre enero y agosto de 2026, Guerrero concentró el 5,6 % de los homicidios dolosos del país, según cifras oficiales.

La violencia contra las fuerzas de seguridad también persiste en la región.

Del 4 al 10 de septiembre pasado, al menos tres agentes fueron asesinados en Guerrero, dentro de un balance nacional de 212 policías y otros funcionarios de seguridad muertos en lo que iba del año, según datos de la ONG Causa en Común. EFE

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