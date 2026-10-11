Un conductor ebrio que circulaba en sentido contrario choca frontalmente contra un coche con dos niños a bordo

11/10/2026 Sucesos.- Un conductor ebrio, en sentido contrario, choca frontalmente contra un coche con dos niños a bordo en Palma. La Policía Local de Palma ha intervenido en un accidente de tráfico en el camino de Can Palou provocado, supuestamente, por un conductor ebrio que circulaba en sentido contrario y chocó frontalmente contra otro vehículo conducido por una mujer con dos niños a bordo. SOCIEDAD POLICÍA LOCAL DE PALMA

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La Policía Local de Palma ha intervenido en un accidente de tráfico en el camino de Can Palou provocado, supuestamente, por un conductor ebrio que circulaba en sentido contrario y chocó frontalmente contra otro vehículo conducido por una mujer con dos niños a bordo.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre, sobre las 21.15 horas. La Unidad de Vehículos de Accidentes acudió a la llamada de auxilio que alertaba del siniestro y que señalaba que del motor de uno de los vehículos salía humo y que viajaba acompañada por sus dos hijos de corta edad.

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La patrulla aseguró la zona y atendió a los implicados. Según la inspección ocular de la calzada y las manifestaciones recabadas en el atestado, el turismo de la víctima circulaba por su carril en dirección a Pont d'Inca cuando observó que de frente se aproximaba otro turismo en trayectoria directa.

El conductor responsable, brasileño de 55 años, que se dirigía hacia el camí Vell de Sineu, circulaba por el lado izquierdo de la calzada al creer que se trataba de una calle de un único sentido.

Ante la presencia repentina de ambos vehículos en el mismo carril, ninguno de los conductores tuvo tiempo de reacción para evitar el choque frontal.

Los policías constataron que el conductor presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas, extremo que confirmaron las pruebas, que arrojaron un resultado de 0,75 mg/l de aire espirado, el triple de lo permitido y por encima del umbral penal. La conductora del otro turismo arrojó un resultado negativo en el test.

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La conductora afectada y sus dos hijos, menores de edad, fueron trasladados en ambulancia a una clínica privada para una valoración facultativa. El hombre quedó informado de su condición de investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial y las diligencias fueron remitidas las diligencias a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.