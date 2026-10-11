El Gobierno reconocido internacionalmente de Yemen condena el ataque hutí en Riad y reclama una respuesta firme

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Las autoridades internacionalmente reconocidas de Yemen han condenado "en los términos más enérgicos" el ataque de los rebeldes hutíes de Yemen contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, la capital de Arabia Saudí, incidente ha dejado por el momento al menos doce muertos y más de 300 heridos.

El ministro de Información yemení, Muamar al Iriani, ha subrayado que los ataques perpetrados contra instalaciones civiles, como ha sido el caso, no solo constituyen una "grave violación de las leyes y normas internacionales", sino que representan también una "amenaza para la seguridad de la región y su estabilidad".

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Por ello, ha agregado, ataques como el de este sábado requieren "una posición internacional firme" que permita evitar nuevas agresiones y garantizar la protección de civiles e instalaciones "vitales".

"Reafirmamos nuestra solidaridad completa con el Reino de Arabia Saudí y nuestro apoyo a su lado en todas las medidas que tome para proteger su seguridad, soberanía y la seguridad de sus ciudadanos y residentes en su territorio", ha declarado Al Iriani en un comunicado compartido en redes sociales.

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Las palabras del representante de Adén llegan después del que constituye el ataque más mortífero registrado en Arabia Saudí desde que el país y sus aliados en Yemen pusieran en marcha durante el pasado fin de semana una importante ofensiva militar contra los rebeldes hutíes, en el marco de la escalada de hostilidades en la región.

En el marco de esta tensión ascendente, el portavoz militar de los rebeldes hutíes de Yemen, Yahya Sari, ha advertido este domingo a "todas las compañías aéreas" y sus a trabajadores del riesgo de operar en territorio saudí, asegurando que podrían ser objetivos "potenciales" de la milicia, y ha responsabilizado Riad de las posibles consecuencias de "cualquier intento fallido de interceptación".

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