La familia y los fans de Carlos Marín se reúnen en el cementerio de La Almudena para celebrar su cumpleaños

Carlos Marín posando en un photocall en el año 2016 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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La familia y los seguidores de Carlos Marín, el inolvidable cantante de Il Divo, han vuelto a reunirse en el cementerio de La Almudena para rendir homenaje a su memoria en una fecha muy especial. A punto de cumplirse cinco años de su ausencia, sus seres queridos y sus fans mantienen viva la tradición de celebrar su vida con motivo de su cumpleaños, que tendrá lugar el próximo 13 de octubre. Una emotiva cita en la que los recuerdos, la música y el cariño hacia el artista han vuelto a ser los grandes protagonistas.

Ha sido su madre, Magdalena, quien ha querido compartir la convocatoria con sus seguidores a través de un mensaje cargado de afecto, invitándoles a acompañarla en este día tan señalado. "El 10 de octubre a las 5 de la tarde nos reunimos con las fans para celebrar la vida de Carlos Marín, mi hijo. Su cumpleaños es el 13, pero cae en martes, por eso lo hacemos el 10", explicaba, dejando claro que este encuentro se ha convertido en una tradición desde que el artista falleció. "Me haría ilusión si nos podéis acompañar en este día tan señalado", añadía, agradeciendo también a quienes siguen pendientes de ella a diario.

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Durante el homenaje, los seguidores del cantante se han reunido junto a su tumba para cantarle el cumpleaños feliz, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la jornada. Con globos en las manos y visiblemente emocionados, han dedicado la canción al artista antes de soltarlos al cielo una vez terminada la felicitación, en un gesto simbólico con el que han querido hacerle llegar todo su amor y mantener vivo su recuerdo.

La tumba de Carlos Marín se encontraba repleta de fotografías y flores, muestras del cariño que continúa despertando entre quienes disfrutaron de su voz y de su trayectoria musical. Además, los asistentes han llevado una tarta decorada con figuras relacionadas con la música, un detalle muy especial para celebrar el cumpleaños del artista de una manera acorde con la pasión que marcó su vida y su carrera. Cada elemento del homenaje ha contribuido a crear una estampa cargada de emoción y nostalgia.

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A través de este encuentro, la familia y los fans de Carlos Marín vuelven a demostrar que su recuerdo permanece intacto pese al paso del tiempo. Su voz, su talento y su legado en Il Divo siguen muy presentes en quienes le admiraron, mientras su madre continúa encontrando en estos homenajes una forma de compartir su amor por su hijo y sentirse arropada por las personas que también le echan de menos. Una celebración de la vida de Carlos que, lejos de centrarse únicamente en su ausencia, convierte cada cumpleaños en una oportunidad para recordarle con música, flores y mucho cariño.