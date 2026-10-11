Agencias

Francia exige a los hutíes que cesen sus ataques y dice que seguirá ayudando a A. Saudí

Guardar

París, 11 oct (EFE).- El Gobierno de Francia tildó de "atroz" el ataque con misiles de este sábado contra las instalaciones del aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad y exigió a los hutíes que cesen sus ataques, al tiempo que aseguró que seguirá ayudando a la defensa de Arabia Saudí.

"Francia condena con la mayor firmeza el atroz ataque perpetrado ayer por los hutíes contra el aeropuerto de Riad", señaló la portavocía del Ministerio de Exteriores en un comunicado.

PUBLICIDAD

"Francia -añadió- reafirma su total solidaridad con el Reino de Arabia Saudí. Continuará a su lado en la defensa de su territorio y de sus infraestructuras, y hace un llamamiento a los hutíes para que cesen inmediatamente sus ataques".

Asimismo, París envió "sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas y desea una pronta recuperación a los heridos, entre los que se encuentra una nacional francesa".

Las autoridades saudíes anunciaron que en los ataques al aeropuerto Rey Khalid de Riad 12 personas murieron, entre ellas 4 saudíes y un estadounidense, y otras 309 resultaron heridas, algunas de ellas graves. EFE

Últimas Noticias

Fiscal general que acusó a Netanyahu afirma que la Policía actuó sin su consentimiento

Infobae

Muere un joven de 21 años ingresado de gravedad tras ser apuñalado en un local de ocio de Cúllar Vega

Muere un joven de 21 años ingresado de gravedad tras ser apuñalado en un local de ocio de Cúllar Vega

Ainhoa Arteta pasa página de su matrimonio con Matías Urrea y confiesa que está ilusionada con un francés

Ainhoa Arteta pasa página de su matrimonio con Matías Urrea y confiesa que está ilusionada con un francés

Temas del día de EFE Internacional del domingo 11 de octubre (12:00 GMT)

Infobae

León XIV se operará de un nódulo en el pulmón antes de viajar a Uruguay, Argentina y Perú

Infobae