La UE condena el ataque hutí que ha dejado al menos doce muertos en el Aeropuerto Internacional de Riad

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La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha condenado a primera hora de este domingo el "atroz" ataque de los rebeldes hutíes de Yemen contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, la capital de Arabia Saudí, incidente ha dejado por el momento al menos doce muertos y más de 300 heridos.

"El ataque hutí contra el aeropuerto internacional de Riad es un acto atroz de terrorismo", ha sentenciado la líder europea en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha subrayado que "no puede haber justificación para ataques indiscriminados contra civiles e infraestructuras civiles".

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Kallas ha trasladado, en nombre de los Veintisiete, su solidaridad con el Reino de Arabia Saudí, así como sus " más sentidas condolencias" a los allegados de los fallecidos, asegurando que está en "contacto estrecho" con el ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, para seguir la evolución de la situación.

En este contexto, la jefa de la diplomacia europea ha avanzado que los ministros de Exteriores de la Unión se reunirán este lunes para abordar las "crecientes tensiones" en la región. "La coordinación reforzada entre la operación naval de la UE en el mar Rojo y la Coalición de Defensa Marítima Multinacional liderada por Arabia Saudita es vital", ha agregado.

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Las palabras de la Alta Representante llegan después del que constituye el ataque más mortífero registrado en Arabia Saudí desde que el país y sus aliados en Yemen pusieran en marcha durante el pasado fin de semana una importante ofensiva militar contra los rebeldes hutíes, en el marco de la escalada de hostilidades en la región.

En el marco de esta tensión ascendente, el portavoz militar de los rebeldes hutíes de Yemen, Yahya Sari, ha advertido este domingo a "todas las compañías aéreas" y sus a trabajadores del riesgo de operar en territorio saudí, asegurando que podrían ser objetivos "potenciales" de la milicia, y ha responsabilizado Riad de las posibles consecuencias de "cualquier intento fallido de interceptación".

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