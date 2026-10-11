La reacción de Grimaldo, ‘Cuti’ Romero, Baena, Giuliano y Jonathan David

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Majadahonda (Madrid), 11 oct (EFE).- Jonathan David ha marcado tres goles y ha dado una asistencia; Giuliano Simeone ha promovido dos tantos y ha sumado otro; Álex Baena ha anotado dos dianas y ha dado una; Alejandro Grimaldo ha logrado tres goles y ‘Cuti’ Romero aportó el 1-2 de la victoria ante el Alavés en los cuatro triunfos seguidos que enlaza actualmente el Atlético de Madrid.

La reacción individual de todos ellos, conjuntamente con el nivel actual del equipo, ha coincidido con el despertar del conjunto rojiblanco en esta secuencia de cuatro jornadas, en las que ganó sucesivamente a Real Sociedad (0-3), Osasuna (4-0), Real Madrid (2-1) y Alavés (1-2) para avanzar hasta el segundo puesto, todavía a cinco puntos del liderato de LaLiga EA Sports del Barcelona.

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El central internacional argentino se ha consolidado como líder defensivo, por su jerarquía, en la zaga del conjunto rojiblanco. Su primera titularidad correspondió a la derrota contra el Liverpool (2-1) en la Liga de Campeones. Ha jugado de inicio todos los duelos desde entonces, con las cuatro victorias consecutivas que atraviesa ahora el equipo de Diego Simeone, al que además dio tres puntos este sábado con un cabezazo ganador contra el Alavés.

“Son dos años que estamos detrás de él. Él también hace dos años que quería venir. El club hizo un gran esfuerzo para poder contar con él y nos da lo que necesitamos, lo que tiene. Ojalá lo pueda mantener desde su humildad. Tiene mucha personalidad y jerarquía y lo necesitamos tal cual lo ven. Vino para ser importante en el club y en el equipo”, expresó durante este recorrido Diego Simeone.

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No fue un inicio fácil para el lateral campeón del mundo español procedente del Bayer Leverkusen. La derrota contra el Athletic Club lo señaló. Fue suplente en Anfield. Y se relanzó después, también por la nueva incidencia que le ha otorgado Simeone desde entonces en el juego ofensivo, muchas veces más por dentro que por fuera.

Ha marcado tres goles, dos de penalti, y ha dado otro en las últimas cuatro victorias del Atlético, además de contribuir decisivamente en otra diana ante Osasuna. “No sabía muy bien lo que el ‘míster’ quería de mí, ha hablado conmigo y me ha transmitido que haga mi juego, lo que he hecho toda mi carrera, me ha dado confianza y libertad para moverme por posiciones interiores y eso hace que salga el fútbol y la confianza que tengo”, afirmó tras el 4-0 al conjunto navarro.

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Incorporado en el último día del mercado de fichajes de verano, cedido desde el Juventus hasta el final de la temporada con una opción de compra de 25 millones de euros, el delantero internacional canadiense ha irrumpido de una forma excepcional en el Atlético. Ya son tres goles y dos asistencias en la secuencia actual de cuatro triunfos seguidos de su equipo en LaLiga EA Sports.

Se ha reivindicado y ha respondido con rotundidad a la confianza de Simeone, que le ha dado la titularidad en los tres encuentros más recientes, desde que marcó tras salir desde el banquillo ante la Real Sociedad. Fue clave también en el 4-0 a Osasuna, con un gol y un pase decisivo; en el 2-1 al Real Madrid, con otro tanto, y este sábado en el 1-2 ante el Alavés, cuando sirvió el primer gol a Grimaldo.

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La victoria en el derbi contra el Real Madrid no se entiende sin su aportación decisiva. De no ser por cómo alcanzó la espalda de Dean Huijsen y fue derribado en el área, en el penalti del 1-0 y la expulsión del central, y por el pase desde la banda derecha con el que regaló el 2-0 a Jonathan David, quizá no sumaría tantos puntos el Atlético a estas alturas de LaLiga EA Sports.

También fue esencial en el 2-2 ante el Villarreal de la segunda cita del campeonato. Muchas veces en el foco de la crítica, él ha respondido sobre el campo. “Intento vaciarme por completo en la cancha, como haría cualquier jugador o aficionado que pueda jugar", explica el carrilero o extremo, dependiendo del momento del juego.

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Su primera temporada fue aciaga, lejos de las expectativas y el último semestre incluso fuera del once tipo de Simeone. Lo asumió como un aprendizaje, la adaptación que debe tener cualquier jugador. Revitalizado en el Mundial, Baena ahora rinde al máximo, completamente decisivo, en este Atlético.

En este curso ya ha sobrepasado sus números de la pasada temporada. De los dos goles y tres asistencias del pasado curso en 46 partidos a los cuatro tantos y dos pases definitivos de la actual campaña en tan solo nueve encuentros. Ha marcado en tres de los seis triunfos del Atlético en esta Liga, además del envío del gol a Romero en el 1-2 al Alavés. “Tira un centrazo. Es un jugador increíble. Arrancó muy bien la temporada”, explicó el central argentino en Mendizorroza, en declaraciones a 'Movistar'.

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Iñaki Dufour