Al menos 13 mineros mueren en un bombardeo en el triángulo fronterizo entre Sudán y Egipto

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Jartum, 11 oct (EFE).- Al menos 13 mineros sudaneses murieron y otros 28 resultaron heridos este domingo en un bombardeo atribuido al Ejército egipcio en el triángulo fronterizo entre Sudán y Egipto, una zona donde se ha incrementado la tensión recientemente debido a la explotación ilegal de oro, informaron diferentes fuentes.

La Red de Médicos de Sudán atribuyó las muertes a "un bombardeo aéreo", aunque indicó en un comunicado que la cifra de víctimas es inicial y que el balance podría aumentar "debido a la gravedad de algunas lesiones y a las dificultades para acceder a atención médica y servicios esenciales en la región".

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Según la información obtenida por la ONG, la zona atacada estaba frecuentada por trabajadores de la minería artesanal y contaba con "una alta concentración" de personas que habían sido advertidas por las autoridades egipcias "sobre su presencia y actividades en determinados yacimientos" de oro.

"Los testigos también informaron de que algunos mineros habían recibido avisos por parte del lado egipcio en los que se les ordenaba evacuar zonas específicas", añadió la Red, cuyas fuentes informaron de que el ataque fue efectuado por el Ejército egipcio después de que los trabajadores sudaneses no acataran órdenes de no traspasar la divisoria.

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Hasta el momento, las autoridades de Egipto y Sudán no se han pronunciado sobre el incidente.

Sin embargo, una fuente militar egipcia dijo a EFE que la Fuerza Aérea efectuó un bombardeo contra un grupo de personas que cruzaron la frontera hacia Egipto y que habían sido advertidas de que serían atacadas si progresaban hacia territorio egipcio.

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Asimismo, indicó que los militares egipcios "desconocían la identidad y las intenciones de los infiltrados", pero tenían órdenes de atacar al grupo si no se retiraban a territorio sudanés.

La alianza política sudanesa Tasis, liderada por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), también atribuyó el bombardeo al Ejército egipcio y elevó la cifra de muertos a más de 200, pese a que el movimiento rebelde no tiene acceso a esa zona bajo control de Jartum, cuyo aliado principal es precisamente Egipto.

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Las Fuerzas Armadas de Egipto ya han anunciado en los últimos meses varias operaciones de seguridad en su frontera sur contra la prospección de oro, el contrabando y el cruce ilegal de personas hacia territorio egipcio.

Fuentes sobre el terreno afirmaron al periódico local Sudan Tribune que las fuerzas de seguridad egipcias lanzan panfletos y advertencias a los residentes y mineros del triángulo fronterizo para disuadirlos de cruzar hacia el otro lado de la frontera, donde operan varias empresas de extracción de oro.

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El oro es una de las principales fuentes de ingresos de Sudán, por lo que más de dos millones de personas viven gracias a la minería artesanal para subsistir especialmente tras el estallido de la guerra entre el Ejército sudanés y las FAR, en abril de 2023, que ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de más de 14 millones. EFE