La Presidencia palestina condena el ataque de los hutíes de Yemen al aeropuerto de Riad

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Jerusalén, 11 oct (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, condenó este domingo en un comunicado el bombardeo perpetrado por los hutíes de Yemen contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, que causó al menos 12 muertos y 309 heridos, que calificó como "inaceptable" y una amenaza para la estabilidad de la región.

Abás expresó sus condolencias al rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz Al Saúd, y su hijo, el príncipe Mohamed bin Salman, así como al Gobierno saudí y su población, según el comunicado de Presidencia, difundido por la agencia oficialista de noticias palestina (Wafa).

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Presidencia reiteró el apoyo palestino a Arabia Saudí e hizo hincapié "en que cualquier amenaza a la seguridad del Reino constituye un ataque inaceptable contra la seguridad y la estabilidad de la región y no puede justificarse bajo ningún contexto".

Asimismo, Presidencia sostuvo que ataques contra aeropuertos e instalaciones civiles, así como poner en riesgo la vida de civiles, "exige una postura internacional clara y firme" en su contra "que ponga fin a las acciones que amenazan la seguridad y paz regionales".

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"La solidaridad árabe es necesaria para proteger la seguridad de los Estados árabes y sus pueblos, y para mantener la estabilidad de la región", concluye.

El ataque al aeropuerto se produce en el contexto de una intensificación de los ataques aéreos de Arabia Saudí contra objetivos hutíes, que han sido respondidos con una creciente campaña de ataques de los rebeldes yemeníes contra objetivos saudíes como aeropuertos, instalaciones militares, refinerías y otros objetivos económicos.

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Arabia Saudí es el principal valedor del gobierno yemení reconocido internacionalmente e interviene militarmente en el Yemen desde 2015, después de que los hutíes tomaran la capital, Saná, a finales de 2014.EFE