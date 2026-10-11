La alimentación española se despliega en todo el globo con EE. UU. como "irrenunciable"

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Madrid, 11 oct (EFE).- La agroalimentación española eleva su despliegue para encontrar nuevos destinos en todo el globo, con EE. UU. como mercado irrenunciable, para superar las amenazas geopolíticas, los aranceles y aprovechar numerosas oportunidades comerciales.

El sector busca diversificar sus ventas, mirando hacia Asia e incluso Oceanía, pero sin perder de vista que el europeo es su principal mercado, como ha quedado de manifiesto esta semana en las principales ferias nacionales del sector hortofrutícola (Fruit Attraction de Madrid) y del pesquero (Conxemar de Vigo).

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España, con unas exportaciones agroalimentarias por 74.715,8 millones de euros en 2025, tiene un saldo positivo de 17.179 millones; sin embargo, los datos de la balanza comercial de este año (hasta julio) muestran que el superávit se puede resentir.

La directora de la Industria Alimentaria de ICEX Exportación e Inversiones, María Naranjo, ha destacado a EFE que el mercado europeo absorbe la mayor parte de las exportaciones y es importante diversificar a nuevos destinos, si bien Estados Unidos "es irrenunciable".

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Ha recordado que EE. UU. es el primer mercado para los alimentos españoles fuera de Europa (el segundo fuera de la UE detrás del Reino Unido).

Pese a los aranceles, la entidad pública ICEX sigue dando prioridad en sus estrategias a la celebración de eventos en EE. UU., la promoción con chefs, la formación y divulgación entre actores especializados sobre gastronomía española o vino (con la Foods & Wines from Spain Academy), al igual que hace con otros mercados como Japón o México.

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El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dijo recientemente en el Congreso que España está manteniendo su presencia exportadora en EE. UU. con empresas de sectores como el del aceite de oliva, pese a caídas en volumen que responden también a la "recomposición" de las importaciones de ese país.

A distancia de EE. UU., Naranjo ha insistido en el valor de China para los productos del cerdo, sobre todo desde que México y Japón cerraron sus mercados a España por la peste porcina.

En otros productos, Japón es "importantísimo" para las exportaciones de calidad y cada vez hay más países asiáticos de interés, como Corea del Sur, según Naranjo, que también ha mencionado Australia, tras las firma del acuerdo de libre comercio con la UE.

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Respecto al acercamiento de la UE a Canadá o el acuerdo con Filipinas, ha opinado que hay que ser "prudentes" antes de realzar las oportunidades, para no frustrar a las empresas, pues esos movimientos acarrean largos plazos de negociaciones y tramos hasta que las bajadas arancelarias se hacen realidad.

Una estrategia de promoción de ICEX es la organización de misiones a España, coincidiendo con ferias como Fruit Attraction o Conxemar, por el efecto de "jugar en casa" para dar a conocer la "excelencia" de los productos y que los compradores los vean sobre el terreno, según Naranjo.

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ICEX, que tiene 110 oficinas por todo el mundo y trae a España a 700 compradores a las distintas ferias, ha llevado a Fruit Attraction a operadores de Estados Unidos, Canadá, China u Oriente Medio, clientes con potencial para el segmento hortofrutícola.

Sin embargo, el cierre del estrecho de Ormuz ha dificultado mucho el tránsito, y solamente "pueden competir frutas y hortalizas premium" transportadas en avión; además hay muchos países cerrados a estos productos por barreras fitosanitarias, ha explicado Naranjo.

A largo plazo, ICEX apuesta por Indonesia o India, con los que la UE ha firmado acuerdos comerciales.

En Conxemar, la entidad ha llevado a compradores de China, Japón, Corea del Sur y Singapur, un "hub" con gran capacidad de reexportación a otros mercados.

Naranjo ha afirmado que, ante retos como el cambio climático o el geopolítico, "si España quiere seguir siendo esa gran potencia alimentaria dentro de 50 años, deberá apostar por la construcción de marca y el control de los canales de comercialización".

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Aparte de los grandes sectores exportadores (aceite, vino, frutas), Naranjo ha insistido en el potencial de los productos gourmet, las conservas, la trufa negra y los quesos, porque en ganadería los cárnicos son una categoría "reina".

Mercedes Salas